Minas e Praia Clube reagem e vencem a 1ª no Mundial de clubes feminino

Representantes do Brasil no Mundial de Clubes feminino de vôlei, o Dentil Praia Clube e o Gerdau Minas venceram a primeira nesta quarta-feira. Ambas as equipes vinham de derrotas na estreia no torneio, que está sendo disputado em Hangzhou, na China, desde o começo da semana.

Pelo Grupo B, o Praia Clube superou o Nec Red Rockets Kawasaki, do Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16. Sofya Kuznetsova, da equipe brasileira, foi o grande destaque individual do confronto, com 23 pontos, decisivos na vitória sobre o bicampeão japonês e atual campeão asiático.

Como vinha de derrota, na estreia, para o Prosecco Doc Imoco Conegliano, também por 3 a 0, a equipe brasileira precisava da vitória desta quarta para se manter viva na chave. Agora, o Praia Clube vai enfrentar o Ninh Binh, do Vietnã, na madrugada de quinta-feira. Se vencer, conquistará a vaga na semifinal.

Pelo Grupo A, o Minas também soma uma vitória e uma derrota. O triunfo foi obtido na madrugada desta quarta, sobre o egípcio Zamalek Sporting Club por 3 a 0: 25/17, 25/21 e 25/14. A maior pontuadora do confronto foi a egípcia Meeto, com 15 pontos. Kisy, com 13, foi o destaque individual da equipe brasileira.

O resultado manteve o campeão da Superliga com chances de classificação na rodada final da fase de grupos. Para alcançar a semifinal, o Minas precisa superar o Tianjin Bohai Bank, na manhã de sexta-feira, pelo horário de Brasília. Já o Zamalek, que enfrentará o Numia Vero Volley Milano, não tem mais chances de classificação.