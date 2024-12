Mercado: Palmeiras quer Paulinho, concorrência por Pogba e novela no Santos

Dezembro entrou na sua metade final e o mercado da bola começa esquentar ainda mais. A quarta-feira (18) teve movimentos importantes e algumas confirmações.

Veja os destaques

Paulinho no Palmeiras? O time paulista iniciou as conversas para contratar o atacante do Atlético-MG. O clube mineiro se mostrou aberto a negociar, mas quer entre 20 (R$ 130 milhões) a 25 milhões de euros (R$ 162 milhões). O Verdão cogita envolver atletas para tornar o negócio mais barato.

Lembra dele? Wesley pode ajudar. Destaque no Inter, o atacante está próximo de ser vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 10 milhões de euros (R$ 63,9 milhões. O Palmeiras ainda tem 50% dos direitos econômicos do jogador, que foi revelado pelo clube. Caso o negócio seja concretizado, o Verdão pode receber quase R$ 32 milhões.

Não vem mais? O São Paulo congelou as negociações para contratar o lateral Wendell. O clube tem acordo financeiro com o jogador e ofereceu Moreira por empréstimo ao Porto para antecipar a liberação. Os portugueses gostaram do modelo de negócio, mas o Tricolor recuou porque ainda precisa liberar espaço na folha salarial para encaixar o reforço.

Enquanto um não vem, outro sai. Raí Ramos foi liberado pelo São Paulo para fechar com o Atlético-GO. O lateral-direito voltou de empréstimo ao Ceará, chegou a negociar com a Chapecoense, mas deve ir para o Dragão. Ele rescindirá o contrato com o Tricolor Paulista.

Pogba pode ficar na França. Alvo do Corinthians, o volante francês virou assunto no Olympique de Marselha. O presidente do clube negou que esteja negociando com o atleta, mas afirmou que é um nome que será debatido por ele e pela diretoria nesta janela de transferências do começo do ano.

Mayke está na lista de negociáveis do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Mais um negociável no Palmeiras. Mayke entrou para a lista de jogadores que o time paulista topa vender nesta janela. A diretoria não descarta envolver o lateral em uma transferência após uma temporada marcada por lesões e desempenho abaixo do esperado.

Novela longa. O Santos segue sem ter um treinador. Um mês após demitir Carille, o Peixe conversa com Gustavo Quinteros, do Vélez, mas não fechou a contratação ainda. A espera pode durar até sábado, quando o treinador comandará o time no Troféu dos Campeões da Argentina.

E o Soteldo? O venezuelano tem situação indefinida após passar o ano emprestado ao Grêmio. O time gaúcho ainda não decretou se irá exercer a opção de compra de R$ 29,9 milhões. O Peixe aguarda a decisão do Imortal para debater se ficará ou não com o jogador.

Alan Kardec deixa o Atlético-MG após fim do contrato Imagem: Pedro Souza / Atletico

Despedida no Atlético-MG. Alan Kardec seguirá no Galo. A diretoria do time mineiro decidiu não abrir negociações para ampliar o contrato do atacante — o vínculo vai até o final de dezembro.

Um sai, outro fica de vez. Bruno Fuchs agora é, oficialmente, jogador do Atlético-MG. O zagueiro estava emprestado pelo CSKA, da Rússia, atingiu metas e assinou em definitivo até o final de 2028.

Propostas na mesa do Vasco. O atacante Rayan admitiu que pode estar de saída do time carioca. O atleta afirmou que o clube tem mais de uma oferta para a sua transferência, mas que as conversas ainda estão acontecendo, não há nada concretizado.

Erick Pulga, do Ceará, tem proposta do Bahia Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Artilheiro da Série B em pauta. O Bahia apresentou uma oferta para contratar Erick Pulga, do Ceará, que marcou 13 gols na última edição da competição. O Vozão avalia a proposta e deve enviar a resposta em breve.

Comandante novo. O Criciúma anunciou a contratação do técnico Zé Ricardo para 2025. O clube fechou o acordo pouco tempo depois da saída de Cláudio Tencati, que deixou o comando após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Campeão olímpico no Fortaleza. O Leão do Pici anunciou a contratação do goleiro Brenno, ex-Grêmio que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Ele chegou sem custos ao time cearense e assinou até o final de 2027.