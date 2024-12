Liverpool vence o Southampton e avança às semifinais da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool visitou o Southampton no St Mary's Stadium, venceu por 2 a 1 e se classificou para as semifinais. Darwin Núñez e Elliot balançaram as redes para os visitantes, enquanto Archer descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Liverpool avançou para as semifinais da competição nacional e agora aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, o Southampton foi eliminado e se despediu do torneio.

O Liverpool volta aos gramados no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando visita o Tottenham, no Hotspur Football Stadium. No mesmo dia, às 11h, o Southampton visita o Fulham, no Craven Cottage. Ambos os duelos serão válidos pela 16ª rodada do Campeonato Inglês

O placar foi inaugurado pelo Liverpool aos 24 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Arnold, Darwin Núñez ganhou do marcador na velocidade e, cara a cara com o goleiro, finalizou firme, no canto direito.

Aos 32 minutos da etapa inicial, o Liverpool ampliou a vantagem. Em rápida troca de passes na entrada da área adversária, Elliot recebeu passe de Gakpo e arrematou cruzado para marcar.

O Southampton descontou aos 14 minutos do segundo tempo com bela jogada de contra-ataque. Archer recebeu pela esquerda, cortou dois defensores do Liverpool e concluiu no ângulo direito.