Jornal revela carta de Suárez ao Grêmio pedindo para ter contrato encerrado em junho de 2023

Luis Suárez teve passagem marcante com a camisa do Grêmio em 2023, mas a história poderia ter sido muito diferente. O artilheiro uruguaio pediu para sair no meio da temporada passada, obrigando o clube a concentrar esforços para manter o astro em Porto Alegre. Os bastidores da negociação pelo "fico" do craque foram divulgados nesta quarta-feira pelo jornal gaúcho Zero Hora.

Segundo a publicação, a "novela" pela permanência de Suárez demorou quase dois meses. Depois de se sagrar campeão estadual, o uruguaio, então com 36 anos, enfrentava um problema crônico no joelho direito e pensava em encerrar a carreira. Ao mesmo tempo, a transferência de Lionel Messi, amigo do uruguaio, ao Inter Miami, gerou rumores de que o jogador poderia reeditar nos Estados Unidos a parceria com o argentino dos tempos de Barcelona.

Ainda de acordo com a publicação, a boa relação de Suárez com a diretoria estremeceu no dia 11 de junho, após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Mesmo sentindo dores no joelho, o atacante pediu para estar em campo. Depois de jogar por 90 minutos, ele se dirigiu a Alberto Guerra no túnel que leva ao vestiário e disse que não tinha condições de continuar no clube. "Não posso mais", disse o jogador.

Suárez enviou uma carta ao presidente em 20 de junho, solicitando o fim do vínculo, que se estenderia até o fim de 2024, por não acreditar que poderia corresponder às expectativas. Para sair, o jogador ofereceu pagar US$ 7 milhões, além de devolver o valor recebido nos seis meses de contrato. O montante foi calculado em aproximadamente R$ 45 milhões.

"Diante da impossibilidade de poder seguir jogando e render no futuro nas condições pelas quais fui contratado, como consequência do desgaste de meu joelho, proponho um acordo de encerramento mútuo do contrato", diz trecho da carta enviada por Suárez ao presidente gremista.

O Grêmio bateu o pé e rechaçou liberar o camisa 9, mesmo com uma compensação financeira. A diretoria se incomodou com a insistência do representante do atacante em fechar um comum acordo para a saída do jogador. Suárez pediu novamente para sair após o jogo de volta com Bahia pela Copa do Brasil, ao mesmo tempo em que o Inter Miami manifestou o interesse de contratar o atleta. "Não vai sair. Não é uma questão de dinheiro", teria dito Alberto Guerra, segundo a Zero Hora.

Após o representante de Suárez informar que o jogador precisaria ficar fora dos gramados tratando uma lesão, sem data para retorno, o clube definiu sua volta para 1º de novembro, dia seguinte ao fechamento da janela de transferências dos EUA. O jogador trocou de interlocutor, que chegou a um acordo com o Grêmio, em 26 de julho, para antecipar o fim do contrato para dezembro.

Suárez fez 54 jogos com a camisa do Grêmio, com 29 gols e 17 assistências. Ele foi eleito o craque do Brasileirão e se despediu do clube em 8 de dezembro para fechar com o Inter Miami.