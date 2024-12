Pressão? João Fonseca diz que joga tênis por diversão e mira igualar Guga

Em ascensão no cenário do tênis mundial, o brasileiro João Fonseca não liga muito para a pressão. O prodígio de apenas 18 anos vê o esporte mais como uma diversão, apesar do lado competitivo. Ele estreia no Next Gen Finals nesta quarta-feira (18), na Arábia Saudita.

A temporada me ajudou a jogar enfrentando a pressão, curtindo o momento, aproveitando cada oportunidade. Eu acho que isso eu fiz muito bem em 2024. E espero fazer super bem em 2025, jogar tênis feliz, aproveitando cada torneio, cada viagem que você faz. E estar aqui no Next Gen é mais uma oportunidade, um torneio maravilhoso, com uma cultura diferente, primeira vez aqui, então curtindo muito. É isso que eu faço, jogar tênis por diversão. Obviamente tem um trabalho, a gente quer ganhar todas as vezes, mas seguir evoluindo como pessoa também.

João Fonseca

João mira Guga e pode dar mais um passo

Guga é o ídolo de João Fonseca. Igualar os feitos de Gustavo Kuerten — campeão de grand slam e número 1 do mundo — são as duas principais metas do prodígio, que exaltou a lenda.

O Guga é uma figura que inspira não só jogadores de tênis, mas todos os outros esportes, todo o Brasil, com a sua história, com a sua felicidade falando, sua alegria, seu carisma. Ele me inspira, é onde eu quero chegar também, ser número um do mundo, quero ganhar um Grand Slam. É muito legal ver novos jogadores no circuito. Sempre tem um ou dois ali passando a barreira do top 100. Agora temos os dois Thiagos (Wild e Monteiro). Quero estar junto desses caras, fazer história para o Brasil, levar essa bandeira comigo.

João Fonseca pode dar mais um passo importante para subir ainda mais no cenário mundial nesta semana. O brasileiro está classificado para as finais do Next Gen, torneio que reúne os oito melhores tenistas sub-20 do mundo na Arábia Saudita.

O brasileiro está no Grupo A e terá de enfrentar Arthur Fils (FRA), Jakub Mensik (CZE) e Learner Tien (EUA) na primeira fase. Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais.

Veja o calendário de João Fonseca