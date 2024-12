Imprensa internacional cita 'revanche' de Vini Jr. no The Best e destaca 'voto popular'

Nome forte no noticiário mundial da imprensa esportiva, Vinícius Júnior teve poucas manchetes nos portais dos principais veículos esportivos após vencer o prêmio The Best, da Fifa, como melhor jogador do mundo. As principais menções falam em "revanche", com a vitória após o jogador ter sido preterido por Rodri na premiação Bola de Ouro.

A votação do prêmio da France Football foi chamada de "boicote" pelo jornal argentino Olé. O periódico estampa o título "A revanche de Vini Jr." na matéria em que anuncia os vencedores da Fifa.

O As, de Madri, enfatizou que a vitória de Vini Jr. se deu pelo voto popular. Nos votos dos técnicos e jornalistas, o camisa 7 do Real Madrid chegou a ficar atrás de Rodri, mas superou o adversário entre capitães de seleções e torcedores.

O sistema de votação considera os quatro "setores" e atribuiu um peso a cada para que seja gerada uma nota final, que define a classificação. O modelo foi elogiado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a cerimônia, sem mencionar diretamente o Bola de Ouro. "Um procedimento claro e transparente", definiu o dirigente. A visão é endossada pelo As, que define o The Best como "mais democrático".

Também de Madri, o Marca foi sucinto ao noticiar os vencedores do The Best. O jornal já havia indicado Vini Jr. como melhor do mundo em votação própria. "Não ganhou a Bola de Ouro quando todos o apontavam como favorito, tanto ele, quanto seu clube, reagiram com raiva. Mas, a esta altura, poucos duvidam que Vini é, se não o melhor do mundo, sempre um dos melhores, e com certeza o atacante mais decisivo do futebol mundial, mesmo que no Brasil ainda não tenha sido tão decisivo como é no Real Madrid", escreveu o periódico, na descrição do jogador.

Citado no discurso de agradecimento de Vini Jr, o Flamengo também comemorou o prêmio. "Desde cedo disseram muita coisa, mas não tem jeito: a realidade se impõe. Pelo futebol, pelo caráter, pela alegria e pela coragem, vemos mais uma vez nosso moleque no topo do mundo", publicou o clube.

A cerimônia ocorreu em Lusail, no Catar. É lá que o Real Madrid encara o Pachuca na final da Copa Intercontinental. A partida será às 14h (de Brasília), nesta quarta-feira.