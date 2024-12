Há 19 anos, São Paulo conquistava o mundo pela terceira vez

O dia 18 de dezembro de 2005 ficou marcado na história do São Paulo. Na data em questão, o Tricolor venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol de Mineiro, e conquistou seu tricampeonato mundial.

O clube foi o primeiro brasileiro a triunfar a América três vezes e foi em busca do mesmo feito no Mundial de Clubes. Na época, a Fifa assumiu de vez o controle e a organização do torneio, que antes tinha a participação da Conmebol e da Uefa.

Em um novo formato, agora com os campeões de todos os continentes, o campeonato contou com o São Paulo no novo ciclo. Após as fases eliminatórias, o time estreou na semifinal contra o Al-Ittihad, da Arábia Saudita e venceu por 3 a 2. Restava, na final, o Liverpool.

Os ingleses eram apontados como favoritos, e realmente o confronto não foi fácil. Não demorou muito para sair o gol do São Paulo, mas segurar o placar foi o desafio. O lançamento de Fabão e o domínio e passe de Aloísio resultaram no gol de Mineiro.

No segundo tempo, o Liverpool foi ao ataque e pressionou muito. Entretanto, bateu contra uma parede formada pela linha de zaga do São Paulo e, principalmente, por Rogério Ceni. O goleiro fez dez intervenções no jogo, sendo seis delas com elevado grau de dificuldade.

Yokohama-JAP viu, além da bandeira do São Paulo novamente no ponto mais alto do mundo, Rogério ser premiado como o melhor jogador do campeonato.