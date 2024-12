Gyökeres marca na prorrogação, Sporting supera o Santa Clara e avança às quartas da Taça de Portugal

Nesta quarta-feira, o Sporting sofreu, mas venceu o Santa Clara, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Taça de Portugal. No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os Leões abriram o placar com Harder, mas viram os visitantes empatarem nos acréscimos do segundo tempo, com Pedro Ferreira. No entanto, o artilheiro Gyökeres marcou na prorrogação para dar a vitória ao Sporting.

Com o triunfo, os Leões avançam às quartas de final da Taça de Portugal, ainda estando também na disputa da Taça da Liga, da Liga dos Campeões e do Campeonato Português. Já o Santa Clara terá apenas a liga nacional até o fim da temporada.

Ambas as equipes voltam a campo pelo Campeonato Português. No domingo, o Sporting visita o Gil Vicente, às 17h30 (de Brasília). O Santa Clara, por sua vez, recebe o Braga, na mesma data, às 14h.

O JOGO

O Sporting foi melhor no primeiro tempo e perdeu grande chance com Quenda, que mandou para fora com o gol vazio após cruzamento rasteiro de Catamo. Os Leões ainda tiveram gol anulado de Hjulmand, que dominou a bola com a mão após cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, os mandantes continuram pressionando e quase abriram o placar com Trincão, que viu o zagueiro do Santa Clara tirar a bola em cima da linha.

Depois de algumas tentativas, o Sporting chegou ao seu gol. Quenda cruzou da direita e a bola chegou em Harder que, em sua primeira participação no jogo, desviou para abrir o placar aos 28 minutos.

Mas o Santa Clara, que pouco fez durante o jogo, conseguiu o empate nos acréscimos. Após escanteio, Gui Ramos desviou e a bola sobrou para Pedro Ferreira empatar aos 52, levando o duelo para a prorrogação.

Na prorrogação, o Sporting voltou à frente do placar com Gyökeres, que roubou a bola após recuou errado do zagueiro, driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio, definindo o placar aos sete minutos do segundo tempo.