Grêmio vence Athletico-PR e fica perto da final da Ladies Cup

O Grêmio venceu o Athletico-PR por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela segunda rodada da Ladies Cup. Pri Back, Cássia e Gisele marcaram os gols da vitória gremista.

O triunfo colocou o Tricolor Gaúcho na liderança do Grupo B da competição e aproximou a equipe da decisão. O time chegou a quatro pontos em dois jogos. Após empatar na estreia, o Athletico-PR sofreu sua primeira derrota. O Furacão é o lanterna da chave, com uma unidade, e está eliminado do torneio.

O Grêmio busca a classificação para a final na sexta-feira, quando enfrenta o River Plate, da Argentina. O time argentino é o segundo colocado do grupo, com dois pontos. Portanto, o Tricolor depende apenas de si para avançar à decisão.

O primeiro gol da partida saiu aos onze minutos da etapa inicial. O Grêmio aproveitou saída de bola errada do Athletico-PR e trocou passes até a grande área. Pri Back recebeu a bola, fuzilou com o pé direito e abriu o placar para o Grêmio.

O Tricolor Gaúcho ampliou o marcador aos 24. Em boa jogada pela direita, Sasha cruzou rasteiro para Gisele, que chegou na linha de fundo e tocou para Cássia, livre na pequena área, mandar para o fundo do gol.

Já no segundo tempo, aos 27, o Grêmio chegou ao terceiro gol no jogo. Gisele aproveitou chutão da goleira Vivi, ganhou da marcação e bateu. A bola esbarrou na arqueira do Athletico-PR e foi lentamente em direção ao gol. A zagueira Júlia Mendonça tentou afastar, mas não conseguiu evitar o tento gremista.

Sport e River Plate empatam sem gols

Mais cedo no Canindé, o Sport empatou sem gols com o River Plate. O empate foi o segundo de ambos os times, que chegam na última rodada com chances de classificação à final. O time pernambucano ocupa a terceira posição do Grupo B, com dois pontos, mesma pontuação do River Plate, segundo colocado.