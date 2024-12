Goleiro do Pachuca quis desconcentrar Vini Jr. em pênalti: 'Eu tentei'

Um dos destaques da Copa Intercontinental, o goleiro Carlos Moreno, do Pachuca, revelou que tentou desconcentrar Vinícius Júnior antes da cobrança de pênalti do brasileiro, que converteu e fez o 3 a 0 que deu números finais ao jogo e o título ao Real Madrid na competição em Doha (QAT).

O que aconteceu

A penalidade em Lucas Vásquez aconteceu após conferência do VAR. O relógio se encaminhava para os 40 minutos do segundo tempo.

Vini Jr. pegou a bola e foi então que Carlos Moreno partiu em sua direção. Ele abraçou o brasileiro com o braço esquerdo e falou algumas palavras ao pé do ouvido do atacante, que se manteve concentrado.

O melhor do mundo da Fifa bateu rasteiro, no canto direito do goleiro, que quase pegou. Moreno chegou a encostar na bola, mas ela acabou passando por baixo de seu corpo.

O UOL perguntou ao arqueiro o que ele falou para Vini Jr. Simpático, o mexicano sorriu e não quis revelar, mas deu a entender que são coisas que acontecem dentro de campo.

Foi uma brincadeira, nada mais (risos). Eu sabia que ia ser difícil. É um tipo de jogador que está acostumado à alta pressão, mas eu tentei falar com ele. Foi uma brincadeira, nada mais (risos). Carlos Moreno

Por pouco Carlos Moreno não pegou um pênalti que seria marcante. Não só pelo fato de ser de Vinícius Júnior, em si, mas porque seria no dia seguinte em que o brasileiro foi coroado como o melhor do mundo no prêmio "The Best", da Fifa.

Passou perto! Um pouco decepcionante, porque eu estava próximo, mas lamentavelmente entrou

Goleiro acha que gol de Rodrygo foi irregular

Outro momento que Moreno atraiu holofotes foi após o golaço de Rodrygo, o segundo do Real Madrid. O goleiro reclamou bastante que teria ficado com a visão bloqueada por Bellingham, que estava em seu campo de visão e se abaixou no momento do chute do brasileiro.

O lance chegou a ser checado pelo VAR. A arbitragem avaliou se teria ocorrido uma infração de Bellingham seguida de impedimento, mas o árbitro decidiu manter o gol.