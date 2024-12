Gabriel Menino no América-MEX? Time de Jardine não busca estrangeiros

Gabriel Menino, do Palmeiras, não será treinado por André Jardine no América-MEX — ao menos nesta janela de transferências.

O que aconteceu

Jardine havia revelado o desejo de contar com o meio-campista no fim do ano passado. Na ocasião, à Rádio Bandeirantes, ele elogiou o futebol do atleta e sugeriu a contratação por parte dos mexicanos. "É um nome que a gente tem no nosso radar. A gente gosta de acompanhá-lo. É um jogador caro. Acho que o América teria condição de pagar o que o Menino vale", disse o técnico na ocasião.

A situação, no entanto, não foi levada para frente — e nem será retomada nas próximas semanas. O UOL apurou que o América-MEX não tem qualquer interesse no jogador de 24 anos.

O número de estrangeiros pesa na avaliação: atualmente, nove jogadores de fora do México podem ser inscritos por time, e o clube já atingiu o limite máximo permitido pela federação nacional.

Os meio-campistas do elenco também satisfazem a atual comissão. O América-MEX conta com nomes como Alan Cervantes, Richard Sánchez e Álvaro Fidalgo no plantel.

Um fica. E os outros?

Enquanto Menino, por enquanto, fica, nomes como Zé Rafael e Rony podem deixar o alviverde. O clube, no entanto, não tem pressa para definir o futuro do meio-campista e do atacante Rony.

Os dois têm diversos interessados no mercado, mas o Palmeiras aguarda as melhores propostas possíveis para tomar uma decisão. Não há nenhuma pressa para definir o futuro da dupla.