Fluminense tenta contratação de Zé Rafael, do Palmeiras; clubes discutem troca entre Martinelli e Menino

O mercado da bola do Palmeiras segue agitado, e o Verdão viu o Fluminense demonstrar interesse na contratação do volante Zé Rafael. A equipe carioca entrou em contato com o Verdão e abriu negociação para adquirir o jogador de 31 anos.

Os clubes, porém, ainda não definiram como o negócio será feito. Os times ainda discutem a troca entre dois jogadores: os volante Martinelli, do Fluminense, e Gabriel Menino, do Palmeiras, negócio que pode ser um dos modelos adotados na negociação envolvendo Zé Rafael.

A informação da negociação entre os clubes pelos jogadores foi noticiada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Para contratar Zé Rafael, o Tricolor das Laranjeiras tem a concorrência do Santos, que, nos últimos dias, também demonstrou interesse na contratação do volante para se reforçar em seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Título que igualou o feito da Segunda Academia! ?? Há 30 anos, conquistamos o Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva. E melhor: diante do Corinthians! Quem se lembra quem foi O CARA nos dois confrontos da decisão? ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/gfjkYvS6Aa ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 18, 2024

Zé Rafael, que vinha sendo um dos pilares na equipe do técnico Abel Ferreira, oscilou durante o ano de 2024 e perdeu espaço como titular. O jogador disputou 37 jogos e deu quatro assistências. O camisa 8 palmeirense tem contrato válido até dezembro de 2026.

Enquanto Gabriel Menino tem vínculo com o Verdão até o fim de 2027. Formado nas categorias de base do Palmeiras, Menino subiu ao time principal em 2020, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Neste ano, o atleta de 24 anos, participou de 48 jogos e marcou dois gols.

Martinelli, por sua vez, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Titular entre os comandados pelo técnico Mano Menezes, que renovou com o time carioca recentemente, o meia de 23 anos disputou 57 jogos e marcou dois gols nesta temporada.