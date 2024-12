Félix Torres e Jhon Árias estão entre os 10 jogadores de linha com mais minutos em campo em 2024

Félix Torres, do Corinthians, e Jhon Árias, do Fluminense, tiveram uma temporada extremamente desgastante por seus clubes e seleções. De acordo com a pesquisa realizada pelo CIES Football Observatory, eles estão entre os 10 jogadores de linha do mundo com mais minutos em campo neste ano.

Enquanto o colombiano aparece no segundo lugar da lista, com 5.599 minutos distribuídos em 67 partidas, o equatoriano ocupa a nona colocação, com 5.369 minutos em 64 duelos. O líder da lista é Jules Koundé, do Barcelona, com 5.872 minutos em 69 jogos.

O ranking ainda conta com outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro, são eles: Kaique Rocha (15º), do Athletico-PR, Anselmo Ramón (16º), do CRB, Mathias Villasanti (18º), do Grêmio, e William (20º), do Cruzeiro.

O estudo contou jogadores de 66 ligas ao redor do mundo que atuaram seja por clubes (profissionais) ou seleções nacionais (profissionais, sub-23 e sub-21).

Veja o top-10 jogadores de linha com mais minutos em campo em 2024