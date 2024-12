Facundo Torres desembarca no Brasil e fica perto de ser anunciado como reforço do Palmeiras

O Palmeiras está próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Nesta quarta-feira, o atacante Facundo Torres desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde irá fazer exames no clube e assinar o contrato para finalizar a transferência o Verdão depois de defender o Orlando City (EUA) por três anos.

Durante a negociação, o Verdão enfrentou a concorrência da equipe mexicana Cruz Azul, que entrou forte na briga pelo atleta. Contudo, o Alviverde levou a melhor e terá o jogador como reforço para a próxima temporada. O negócio deve girar na casa dos US$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões).

Facundo Torres soma convocações para a seleção do Uruguai. Ele, inclusive, fez parte do grupo que serviu o país na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No total, são oito aparições pela Celeste, com um gol e uma assistência.

Canhoto de 1,77m de altura, ele pode exercer quase todas as funções no ataque, seja pelo lado esquerdo, direito ou até mais centralizado, como um segundo atacante.

Nesta janela de transferências, o Verdão tem como uma das prioridades reforçar o ataque. Recentemente, a equipe rescindiu com o ídolo Dudu e, a partir do meio do próximo ano, irá se despedir de Estêvão, que se juntará ao elenco do Chelsea.