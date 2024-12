Ex-meia, Paulinho projeta 2025 do Corinthians: "Vai conseguir coisas grandes"

Ex-meia e atual coordenador técnico do Mirassol, Paulinho projetou nesta quarta-feira, em entrevista à ESPN, a próxima temporada do Corinthians. Ele espera que o Timão conquiste grandes coisas em 2025.

O ex-jogador colocou ponto final em sua segunda passagem pelo Corinthians em maio deste ano. Além de comentar sobre o próximo ano, ele também elogiou a reta final de 2024 do Timão, que venceu nove jogos seguidos, e ressaltou que deixou um legado dentro do clueb.

"Termina o ano muito bem, com nove vitórias consecutivas. Começa um ano bem difícil, e eu estava lá. Vão relacionar isso, não tem como. Afinal de contas, acho que sou um cara muito maduro para separar essas coisas. Realmente eu pude fazer uma história dentro do clube, com muita dedicação, profissionalismo, caráter e personalidade. Isso é um legado que eu deixei no Corinthians, não tem problema nenhum de falar. Eu tenho certeza que o Corinthians, no próximo ano, vai conseguir coisas grandes, pela forma que terminou esse ano. Torço para que dê tudo certo no próximo ano", disse Paulinho.

O Corinthians encerrou o ano em alta. O time conseguiu encaixar nove vitórias consecutivas na reta final do Brasileirão, escapou do rebaixamento à Série B e garantiu vaga nas fases preliminares da Libertadores.

O ex-meia possui, ao todo, 40 gols e 17 assistências em 212 partidas com a camisa do Alvinegro Paulista. Além disso, Paulinho conquistou com o Corinthians o Campeonato Brasileiro, em 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2012, e a Recopa Sul-Americana, em 2013.

Paulinho foi anunciado como coordenador técnico do Mirassol na última quarta-feira. O clube paulista jogará em 2025 a Série A do Campeonato Brasileiro, após ser vice-campeão da Segunda Divisão neste ano.