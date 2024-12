Em Doha, Real Madrid terá atenção dividida com Dia da Independência

Quem não gostaria de ver de perto os galáticos do Real Madrid? Este é um privilégio para poucas cidades de fora da Espanha. No entanto, ao menos em Doha, os merengues não serão uma unanimidade. Isto porque nesta quarta-feira (18), na mesma data da final da Copa Intercontinental entre o clube espanhol e o Pachuca (MEX), ocorrerão as comemorações do Dia da Independência do Qatar.

O festejo é o mais importante do país e a população sempre acompanha com entusiasmo as celebrações, que incluem um desfile militar com a presença do emir Tamim bin Hamad al-Thani, figura de poucas aparições públicas, somente em acontecimentos importantes como este.

O evento na Baía de Doha ainda prevê uma queima de fogos típica de Réveillon, concertos musicais, exposições e feira gastronômica. Mulheres e homens vestem roupas tradicionais neste dia e grupos folclóricos performam com cantos e danças.

Nos dias que antecederam a data, a cidade já passava por transformações, com bandeiras do Qatar decorando casas, pontos turísticos e até crianças vestindo uniformes militares.

O próprio hotel onde o UOL está hospedado, na região de West Bay, deixou um recado nas televisões dos quartos convidando os hóspedes para uma cerimônia às 12h (horário local) desta quarta.

O Real Madrid chegou na madrugada do dia 17 e está isolado em um dos resorts mais luxuosos de Doha, com diárias que ultrapassam os R$ 6 mil. O time fez um treino de reconhecimento do gramado nesta terça-feira (17) no estádio Lusail e o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Bellingham concederam entrevista coletiva.

Cidade da final também terá programação

Mercado popular de Doha, Souq Waqif foi decorado para o Dia da Independência do Qatar Imagem: Bruno Braz / UOL

Lusail foi uma cidade criada para a Copa do Mundo de 2022 e possui o estádio de mesmo nome que recebeu a final do Mundial e também será sede da decisão da Copa Intercontinental.

Porém, mesmo com a partida agendada para as 20h (horário local), o governo do Qatar manteve a programação do Dia da Independência também por lá.

Estão previstas atividades das 16h às 22h no Lusail Boulevard, que fica a apenas 2,3 km do estádio.

Real Madrid pressionado

No Qatar, técnico Carlo Ancelotti recebeu muitas perguntas sobre o momento ruim do Real Madrid Imagem: Bruno Braz / UOL

O time do técnico Carlo Ancelotti chega pressionado pela imprensa espanhola após tropeços recentes. O experiente treinador, porém, encara o momento de instabilidade com naturalidade.

Fizemos algumas mudanças em relação à temporada passada. Perdemos um pouco o equilíbrio e tivemos que lidar com muitas lesões, então agora estamos achando um pouco difícil jogar no nosso melhor. Isso é completamente normal. Quando você faz mudanças em posições como defesa, temos que alterar um pouco nosso sistema para nos adaptar aos jogadores que temos. Isso não é novidade no futebol. Não estou feliz, mas estou satisfeito com a forma como melhoramos recentemente. Tivemos uma fase difícil, mas quando isso acontece, o time ganha em força mental.

Carlo Ancelotti

Como foi a Independência do Qatar?

Crianças vestem roupas militares para comemorar o Dia da Independência do Qatar Imagem: Bruno Braz / UOL

A independência do Qatar teve início em 1968, quando o Reino Unido anunciou sua intenção de deixar os territórios do Golfo Pérsico. Após três anos de negociações, o Qatar tornou-se independente ao assinar um tratado no dia 3 de setembro de 1971.

Porém, a celebração é feita em 18 de dezembro para valorizar a data de quando a nação foi unificada sob a liderança de Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, em 1878. Na concepção deles, esta é uma forma de fortalecer a identidade nacional.