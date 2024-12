Dorival votou em Vini Jr. e Messi escolheu Yamal; veja votos de astros no The Best

Após o segundo lugar na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, Vinícius Júnior conseguiu a redenção nesta terça-feira. O atacante do Real Madrid ganhou o prêmio The Best da Fifa. Desse modo, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos. Kaká tinha recebido a honraria em 2007.

Vini Jr. foi apontado como melhor do mundo por vários astros do futebol mundial. Luka Modric, capitão da Croácia, por exemplo, foi um dos que colocou o brasileiro no primeiro posto na votação.

Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior citou Vini Jr. em primeiro, seguido por Jude Bellingham e Lamine Yamal. Capitão do Brasil, o lateral Danilo também colocou Vinícius Júnior em primeiro lugar, com Bellingham em segundo e Yamal em terceiro.

O craque argentino Lionel Messi, por outro lado, escolheu Yamal como melhor do mundo, deixando Vinícius Júnior na terceira posição. Quem também citou o brasileiro em terceiro foi Harry Kane, que o colocou atrás de Rodri e Jude Bellingham.

Já o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, sequer mencionou o atacante brasileiro no "pódio". O treinador optou por Lionel Messi, Rodri e Bellingham em sua votação. Outro que não votou em Vini Jr. foi o comandante do Uruguai, Marcelo Bielsa, que deixou Messi em primeiro, Rodri em segundo e o uruguaio Federico Valverde, em terceiro.

Confira os votos de astros do futebol mundial:

LIONEL MESSI

1 - Lamine Yamal

2 - Kylian Mbappé

3 - Vinícius Júnior

DANILO LUIZ DA SILVA

1 - Vinícius Júnior

2 - Jude Bellingham

3 - Lamine Yamal

LUKA MODRIC

1 - Vinícius Júnior

2 - Jude Bellingham

3 - Dani Carvajal

HARRY KANE

1 - Rodri

2 - Jude Bellingham

3 - Vinícius Júnior

MOHAMED SALAH

1 - Vinícius Júnior

2 - Rodri

3 - Dani Carvajal

GUSTAVO GÓMEZ

1 - Vinícius Júnior

2 - Rodri

3 - Haaland

PAOLO GUERRERO

1 - Vinícius Júnior

2 - Lionel Messi

3 - Federico Valverde

ROBERT LEWANDOWSKI

1 - Rodri

2 - Lamine Yamal

3 - Dani Carvajal

LIONEL SCALONI

1 - Lionel Messi

2 - Rodri

3 - Bellingham

DORIVAL JÚNIOR

1 - Vinícius Júnior

2 - Bellingham

3 - Lamine Yamal

DIDIER DESCHAMPS

1 - Vinícius Júnior

2 - Kylian Mbappé

3 - Rodri

MARCELO BIELSA

1 - Lionel Messi

2 - Rodri

3 - Federico Valverde