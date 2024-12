Donnarumma leva solada no rosto em jogo do Francês; imagem é forte

Na vitória do PSG sobre o Monaco por 4 a 2 nesta quarta-feira (18), o goleiro Donnarumma, da equipe de Paris, levou uma solada no rosto e precisou levar pontos.

O que aconteceu

O goleiro deslizou para evitar finalização do lateral Wilfried Singo e acabou levando uma solada do atleta no rosto. O jogador do Monaco tentou saltar sobre Donnarumma, mas não conseguiu e acabou deixando a sola da chuteira na face do paredão, aos 13 minutos ainda da primeira etapa. Singo recebeu apenas cartão amarelo.

Donnarumma leva solada no rosto em Monaco x PSG, pelo Campeonato Francês Imagem: Valery HACHE / AFP

O rosto de Donnarumma ficou marcado pelos machucados deixados pelos cravos da chuteira de Singo. Em foto tirada pelo jornalista Arthur Perrot, da RMC Sport, notasse os cortes com pontos, grampeados e inchados. O jogo terminou com vitória do PSG por 4 a 2, na casa do Monaco.