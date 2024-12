De olho no title shot, Virna Jandiroba desafia Yan Xiaonan para luta no UFC

Depois de ficar sem adversária e sem 'title shot', Virna Jandiroba tratou de ajustar os planos para o seu futuro imediato. Assim, a lutadora baiana já definiu um novo alvo que possa, em caso de vitória, levá-la a tão sonhada disputa pelo cinturão peso-palha (52 kg) do UFC.

E a escolhida por 'Carcará', como a brasileira é conhecida, é a chinesa Yan Xiaonan - segunda colocada no ranking peso-palha do UFC, uma posição acima da baiana. Nesta quarta-feira (18), Virna utilizou seu perfil oficial no 'X' para desafiar a lutadora asiática para um duelo no octógono mais famoso do mundo, que, caso saia do papel, pode servir como uma eliminatória por um 'title shot' na divisão até 52 kg do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui).

"Hey, Yan Xiaonan. Enquanto Weili Zhang e Tatiana Suarez estão ocupadas, eu acho que nós devíamos nos divertir juntas dentro do cage. O que você acha?", sugeriu Virna.

Mudança de planos forçada

A necessidade de encontrar um novo alvo por parte de Virna Jandiroba se deu após a brasileira ser preterida pelo Ultimate na escolha da próxima desafiante ao título dos palhas. Isso porque, apesar da boa fase vivida pela baiana, que venceu suas últimas quatro lutas, a entidade optou por escalar a americana Tatiana Suarez como rival da campeã Zhang Weili no UFC 312, em fevereiro.

Por sinal, a americana seria, originalmente, a próxima oponente de Virna. No entanto, devido a um problema de saúde não divulgado, Tatiana precisou se retirar do confronto, que estava marcado para acontecer na edição de número 310, no último dia 7 de dezembro. Curiosamente, após o cancelamento do confronto contra Jandiroba, Suarez foi confirmada como próxima desafiante ao cinturão da chinesa Zhang Weili.

- Virna Jandiroba (@VirnaJandiroba) December 18, 2024