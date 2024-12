De férias do São Paulo, Rafinha visita CT do Bayern e revê antigos companheiros

O lateral direito Rafinha aproveitou o período de férias do São Paulo e visitou o CT do Bayern de Munique. O jogador é ídolo do clube alemão e teve oportunidade de rever antigos companheiros, como Thomas Muller.

"Fala, galera do Bayern. Rafinha aqui. Estou de volta na minha casa, esse gigante que faz parte da minha história. Um clube onde fui muito feliz, pude rever meus amigos. Bom estar aqui de volta, tenho um carinho muito grande. Um beijo para toda a torcida brasileira, em especial aos são-paulinos, que eu tenho um grande carinho", disse o ala em vídeo publicado nas redes sociais.

Rafinha defendeu o time bávaro ao longo de oito temporadas. Foram, no total, 266 partidas disputadas pela equipe e seis gols marcados, além 23 assistências.

Ao longo deste período, o jogador de 39 conquistou 18 títulos. Dentre eles, uma Liga dos Campeões, em 2012/13, um Mundial de Clubes, em 2013, e sete troféus do Campeonato Alemão.

Enquanto aproveita suas férias, Rafinha também decide o seu futuro. Ele sofreu com lesões nesta temporada e atuou apenas 22 vezes pelo São Paulo, 19 como titular. A tendência, porém, é que ele renove seu contrato com o Tricolor do Morumbis até o Paulistão de 2025, antes de se aposentar.

O lateral, ainda, já deixou claro que tem a intenção de fazer um jogo de despedida no Bayern antes de pendurar suas chuteiras.