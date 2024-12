Corinthians na Libertadores: tudo o que você precisa saber sobre o sorteio das fases preliminares

A Conmebol realizará, nesta quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), o sorteio das fases preliminares da Copa Libertadores de 2025. Já garantido na segunda fase, o Corinthians pode conhecer seu adversário e o caminho que terá que trilhar caso avance para o terceiro estágio.

Onde assistir: o evento será transmitido pelo canal oficial da Conmebol no Youtube.



Local: Luque-PAR, sede da Conmebol

Como funciona o sorteio?

1ª fase (seis times)

Seis equipes estão classificadas para a primeira fase da Libertadores: Alianza Lima-PER, El Nacional-EQU, Defensor-URU, Nacional-PAR, Monagas-VEN e um representante da Bolívia que ainda será definido.

O sorteio vai definir os enfrentamentos entre esses times, no sistema de ida e volta, com o representante do pote 1 decidindo em casa. As três equipes que levarem a vantagem em seus duelos avançam para a segunda fase.

2ª fase (16 times)

Corinthians e Bahia, os representantes brasileiros nesse estágio do torneio, estão no pote 1 da segunda fase.

Além da dupla brasileira, estão bem rankeados na segunda fase: Boca Juniors-ARG, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, Santa Fé-COL, Melgar-PER e Ñublense-CHI.

O Corinthians, portanto, terá pela frente na segunda fase alguma equipe do pote 2. Deportivo Iquique-CHI, Boston River-URU, Universidad Central-VEN, representante da Colômbia (Millionarios ou Tolima), representante da Bolívia (Bolívar ou The Strongest) e os três times que avançarão da primeira fase são os cotados.

Assim como no estágio inicial, as equipes que estão no pote 1 decidem a eliminatória em casa. O sorteio definirá os embates.

3ª fase (oito times)

A Conmebol vai definir o chaveamento da terceira fase, o último passo antes da fase de grupos. Assim como nos estágios anteriores, as equipes vão se enfrentar em ida e volta, com o melhor rankeado mandando a partida de volta.

Os quatro times vitoriosos garantem vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto os eliminados automaticamente são direcionados para a mesma fase da Copa Sul-Americana.

Veja os times já garantidos nos grupos da Libertadores-2025:

Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Racing-ARG, River Plate-ARG, Estudiantes-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Central Córdoba-ARG, Talleres-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Colo-Colo-CHI, Universidad de Chile-CHI, Atlético Bucaramanga-COL, Independiente del Valle-EQU, LDU-EQU, Libertad-PAR, Olimpia-PAR, Universitario-PER, Sporting Cristal-PER, Peñarol-URU, Nacional-URU, Carabobo-VEN, Deportivo Táchira-VEN.

Datas da Libertadores-2025:

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro



2ª fase: 19 e 26 de fevereiro



3ª fase: 5 e 12 de março



Sorteio da fase de grupos: 19 de março



Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio



Sorteio do mata-mata: 4 de junho



Oitavas de final: 13 e 20 de agosto



Quartas de final: 17 e 24 de setembro



Semifinais: 22 e 29 de outubro



Final: 29 de novembro