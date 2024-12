Com três de Gabriel Jesus, Arsenal vence o Crystal Palace e avança à semi da Copa da Liga Inglesa

Com brilho de Gabriel Jesus, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, e avançou à semifinal da Copa da Liga Inglesa. O atacante brasileiro marcou os três gols da vitória dos donos da casa, enquanto Mateta e Nketiah balançaram as redes para os visitantes.

Agora, o Arsenal aguarda pelo seu adversário na próxima fase do torneio. Com três vitórias em três jogos, a equipe londrina segue invicta na competição. Do outro lado, o Crystal Palace se despede com três triunfos e uma derrota.

Ambos os times voltam a se enfrentar neste sábado, mas pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Selhurst Park, em Londres, às 14h30 (de Brasília).

O Crystal Palace surpreendeu e abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Após lançamento, a defesa do Arsenal vacilou, e Mateta ficou com a bola. O atacante francês invadiu a área e bateu cruzado no cantinho.

A estrela de Gabriel Jesus brilhou pela primeira vez aos oito minutos da segunda etapa. O atacante brasileiro recebeu bom passe de Odegaard, ganhou da marcação e deu uma cavadinha por cima do goleiro para marcar um golaço e deixar tudo igual.

O ex-Palmeiras virou o jogo para o Arsenal aos 27 minutos. Em posição ajustada, o brasileiro recebeu de Saka na grande área e, livre de marcação, chutou cruzado no canto para marcar seu segundo gol na partida.

Logo depois, aos 35, Gabriel Jesus chegou ao terceiro gol no jogo. Odegaard lançou a bola do campo de defesa ao ataque para o brasileiro, que disparou até a área. O brasileiro ficou cara a cara com o goleiro e bateu no canto para anotar o hat-trick.

Contudo, o Crystal Palace não se intimidou e diminuiu o placar. Aos 40 minutos, o ex-Arsenal Nketiah aproveitou cruzamento da direita, pulou mais alto que a defesa e testou firme para anotar o segundo dos visitantes. O tento, no entanto, pouco importou, e os donos da casa ficaram com a classificação.