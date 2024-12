Com show de Antetokounmpo, Bucks vencem o Thunder e conquistam a Copa NBA

O Milwaukee Bucks é o novo campeão da Copa NBA. Na noite desta terça-feira, o time do técnico Darvin Ham venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81 em Las Vegas e assegurou o título da competição, que realizou apenas sua segunda edição.

O destaque da partida ficou com o grego Giannis Antetokounmpo, que anotou um triplo-duplo com 26 pontos, 19 rebotes e dez assistências. A grande atuação rendeu ao ala-pivô o troféu de MVP (melhor jogador) ao atleta europeu.

Outro ponto positivo foi o armador Damian Lillard, dos Bucks, que contribuiu com 23 pontos. Do lado do Thunder, o canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque, com 21 pontos marcados.

Nas duas edições da recém-criada Copa NBA, o técnico Darvin Ham foi o campeão em ambas as oportunidades. O treinador já havia vencido a primeira edição do torneio com o Los Angeles Lakers em dezembro de 2023. Em 14 jogos disputados na Copa NBA, o comandante venceu todos os 14 confrontos.

Agora, o campeão Milwaukee Bucks volta às quadras na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Cleveland Cavaliers. Por sua vez, o Oklahoma City Thunder jogará um dia antes, às 21h, diante do Orlando Magic.