Carpini revela negociação entre Vitória e São Paulo por Rato e diz: "Manifestou desejo de vir"

O Vitória abriu negociações com o São Paulo para contratar o meia-atacante Wellington Rato. Tanto o técnico Thiago Carpini como o presidente do clube baiano, Fábio Mota, admitiram as conversas nesta quarta-feira.

O presidente do Leão da Barra já havia confirmado o interesse, mas ressaltou que o negócio é difícil. Carpini, por sua vez, fez elogios ao jogador e revelou que Rato já "manifestou o desejo" de se transferir à equipe nordestina. O técnico, porém, também disse que a operação "não é simples".

"O atleta já manifestou o desejo de vir para o Vitória, isso é muito legal. Ele tem mercado, tem outras possibilidades, e mais dois anos de contrato com o São Paulo. Talvez ele tenha visto no Vitória um novo desafio de vida, de carreira. Não consigo dizer em que pé está a negociação. Mas ele interessa sim", disse o treinador em entrevista ao ge.

"É um atleta que eu gostaria muito. Entramos em contato com ele, conversamos. Ele tem mais dois anos de contrato com o São Paulo, não é tão simples assim. Seria um dos pilares do nosso projeto, tem perfil de liderança técnica, de liderança de vivência, um cara vitorioso, com títulos. Faz uma função que me agrada muito. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no São Paulo", acrescentou.

O Vitória, que permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro e se classificou à Sul-Americana de 2024, enxerga o jogador como uma peça para elevar o nível de seu elenco.

Wellington Rato perdeu espaço no São Paulo e pode ser negociado. Ele foi titular em 21 dos 41 jogos que disputou no ano e tem vencimentos considerados altos. Após o título da Copa do Brasil, em 2023, o atleta renovou o vínculo até o fim de 2026 e recebeu uma valorização salarial.

Por esse motivo, a diretoria tricolor, que visa liberar espaço na folha salarial, não descarta a venda. O meia-atacante, inclusive, já trabalhou com Thiago Carpini no primeiro semestre desta temporada. Juntos, eles ganharam o título da Supercopa do Brasil.

Na outra metade de 2024, o jogador teve menos chances sob comando de Luis Zubeldía e fez apenas um gol, além de distribuir nove assistências.