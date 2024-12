Botafogo divulga informações da venda de ingressos para o Mundial; saiba como comprar

O Botafogo divulgou nesta quarta-feira informações a respeito da venda dos ingressos para o Mundial de Clubes 2025. Os bilhetes ficarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira, no site da Fifa.

A venda para os setores destinados apenas à torcida botafoguense está marcada para começar no dia 6 de janeiro. Os sócios torcedores terão prioridade de compra e receberão um código único para a aquisição dos bilhetes, que serão enviados por e-mail a partir do dia 4 de janeiro.

O valor dos ingressos para o jogo de estreia, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, varia de U$ 80 (R$ 503,2 na cotação atual) a U$ 169 (R$ 1063,01). Contra o PSG, da França, as entradas custam de U$ 67 (R$ 421,43) a U$ 162 (1018,98), e contra o Atlético de Madrid, da Espanha, U$ 45 (R$ 283,05) a U$ 125 (R$ 786,25).

O clube carioca também informou que a compra dos ingressos para os jogos do mata-mata serão condicionais. Caso o Botafogo não avance à esta fase do torneio, as entradas serão automaticamente canceladas, e os torcedores serão reembolsados.

O Botafogo garantiu o passe no Mundial após vencer a Libertadores. Além do Glorioso, também representarão o Brasil na competição o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. O time carioca está no Grupo B do torneio, previsto para ocorrer de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Confira a ordem de abertura dos ingressos para a torcida do Botafogo

19/12 - Abertura geral dos ingressos



06/01 - Glorioso/Glorioso Off Rio/Off-Brasil - Compra de até 3 ingressos por sócio



07/01 - Alvinegro/Alvinegro-Off Rio - Compra de até 2 ingressos por sócio



08/01 - Preto/Preto off Rio/Cria+ - Compra de 1 ingresso por sócio



09/01 - Branco/Branco Off Rio/ Cria - Compra de 1 ingressos por sócio



10/01 - Venda para não sócios