Bap detona Landim por anúncio de Arrascaeta como 10 do Fla: 'Amadorismo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou o antecessor, Rodolfo Landim, pela forma com a qual o Flamengo anunciou que Arrascaeta é o novo camisa 10 do time.

Segundo o dirigente, o clube deixou de ganhar "de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões" pela forma simplória e sem preparar lojas e outras ações de marketing para a novidade.

"Há dois anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente. A camisa 10 deve ser do Arrascaeta. Ele dizia: 'Não, está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora'. Respondi: 'Mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente vai comprar um milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil'", iniciou Bap, que continuou:

"A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alocar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem em 24 horas, de qualquer lugar no Brasil, a camisa 10 do Arrascaeta. Dois anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta. Não tem camisa do tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o nome 10, nem o nome dele, mas mais ou menos para a gente vender.

Reflexo financeiro disso. "Eu estimo que o Flamengo deixou de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas tá feito".

O anúncio de Arrascaeta foi feito por Landim em um vídeo publicado nas redes do clube. O contato com o uruguaio foi via chamada de vídeo, já que ele está na Itália.