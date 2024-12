BAP confirma José Boto como diretor técnico e garante permanência de Filipe Luís no Flamengo

Nesta quarta-feira, na Gávea, no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, concedeu sua primeira entrevista coletiva como presidente do Flamengo. O mandatário confirmou que o português José Boto será o diretor técnico do Rubro-Negro e garantiu que Filipe Luís seguirá no comando técnico da equipe.

"Nosso diretor técnico será o português José Boto e nosso técnico será o Filipe Luís", confirmou o novo presidente do Flamengo.

"O Filipe teve um início sensacional, começou muito bem. Eu tenho contato com ele há algum tempo, nós conversamos algumas vezes. Também conversei com nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. Eles não estavam se falando diretamente, então fui o interlocutor em algumas perguntas. A gente queria avaliar a experiência, a disponibilidade e a vontade do Filipe de estar no projeto com a gente. A vontade que ele tem de ganhar, de se superar e aprender faz com que a nossa certeza de que era a escolha certa e óbvia para o momento. A gente não se falava por uma série de razões: processo eleitoral no clube. O que você fala reverbera de um lado para o outro. A gente vai ter que ter cuidado para não colocar uma pressão adicional no Filipe como treinador e entender que nós queremos uma estrutura profissional", complementou.

BAP ainda revelou que, antes da decisão de manter Filipe Luís no cargo, o clube conversou com outros técnicos. Ele também disse que houveram conversas com demais diretores técnicos, além de Boto.

"Foram muitas conversas. Nós chegamos no nome do Filipe, não só porque ele está no clube, mas conversamos com outros técnicos também. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas, alguns que jamais foram citados na mídia", afirmou BAP.

O mandatário será presidente do Flamengo durante o triênio 2025/2026/2027. BAP superou Rodrigo Dunshee, aliado de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo nos últimos dois triênios, para ficar com o cargo.