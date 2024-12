Bap anuncia José Boto como diretor do Flamengo; Filipe Luís segue técnico

Do UOL, no Rio de Janeiro

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, confirmou que o comando do futebol do Flamengo será do português José Boto. Ele vai ocupar o cargo de diretor técnico.

Em relação ao treinador, o dirigente rubro-negro reforçou a continuidade com Filipe Luís. O anúncio de Bap aconteceu na entrevista que antecede a posse.

José Boto desembarca no Brasil no dia 28 de dezembro e vai chefiar o futebol do Flamengo em um novo molde de organograma implementado pela diretoria rubro-negra, agora comandada por Bap.

O trabalho conceitual com o Boto e o Filipe já está acontecendo há algum tempo. Não estamos no zero. Mas também não estamos no dez. Vamos trabalhar muito duro a partir de amanhã para tirarmos essa diferença. Bap, novo presidente do Flamengo

"Acho que conversei mais tempo com ele do que com a minha própria esposa. Ele é um cara habituado com a separação entre razão e emoção. Acredita em processo", reforçou o dirigente rubro-negro.

Detalhes do aviso. "Eu tinha um compromisso com a minha equipe, que eles seriam os primeiros a saberem de tudo. Então, eu estava aqui teclando no telefone isso para eles, para eles saberem um minuto antes de todos vocês. E eu dei uma mensagem para eles dizendo quem seria, porque ao longo do processo eleitoral, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma preferência. O Bap torcedor também tinha, e o Bap torcedor guardou isso para si e não comentou por ninguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do processo eleitoral, você fazer um poker face", acrescentou o novo presidente do Flamengo.

Outros nomes antes dele? "Nós conversamos com outros diretores técnicos, foram várias conversas com várias pessoas e alguns que jamais foram citados".

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do Flamengo Imagem: Luiza Sá/UOL

Quem ele é

José Boto deixará o NK Osijek, da Croácia, onde estava desde janeiro. O início da carreira foi como treinador, mas ele migrou de função rapidamente. Em 2010, foi chefe de scout do Benfica e se destacou. Depois de oito anos, foi contratado como diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde trabalhou até 2021, ano que chegou ao Paok, da Grécia. Ele deixou o clube em 2023 e assumiu o time croata em seguida.

A escolha por Boto não é por acaso: ele e Bap pensam o comando do futebol da mesma maneira. Querem estabelecer uma metodologia para que todos sigam ela, não se adaptar ao que pensa o treinador. Uma das características da diretoria anterior foi a troca de técnicos com estilos completamente diferentes. Desta vez, o pensamento é que o Fla sempre siga uma mesma filosofia que vai guiar todos na busca de profissionais.

A aposta no português tem a ver com a tentativa de fortalecer o "DNA Flamengo". Ou seja, um futebol para frente.

O que mais Bap disse

Razão x emoção de Boto.

"Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa quando está operacional. E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu junto que é importante. Eu acredito que eu razoavelmente separe a emoção da razão. Mas eu como torcedor eu sou absolutamente enlouquecido. Todos os jogos eu vejo duas vezes. O primeiro jogo eu acho que alguns jogadores fizeram um corpo mole, que o juiz sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia. E aí eu vejo o videotepe. E no videotepe, eu vejo que não, os jogadores não faltaram o que tem. O time não jogou tão mal. E o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão eu acho que o Boto traz naturalmente.

Bruno Spindel fica? "Então, conheço ele bastante bem. O título do Bruno como diretor de futebol, vamos combinar, ele não é diretor de futebol desde o início. Ele carregava o título de diretor de futebol, mas ele é um diretor de contratação. Ele é um diretor de negociação. Ele é um excepcional trader, tá certo? Ele é um cara que entende muito disso. A gente está falando aqui de câmbio, de Bruno. Bruno veio de mercado financeiro, então, eu entendo bastante disso. Mas eu gostaria que o Boto, chegando, tivesse contato com as pessoas para verificar se o desenho que a gente tem da estrutura funciona com A, com B e com C".