Balanço dos reforços: veja como foi o desempenho das contratações do Palmeiras em 2024

O Palmeiras contratou, ao todo, durante o ano de 2024, oito novos jogadores, sendo um deles por empréstimo. Chegaram ao clube o volante Aníbal Moreno, os laterais Agustin Giay e Caio Paulista, os meias Felipe Anderson, Rômulo e Mauricio, além dos atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

Na primeira janela de transferências chegaram Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Rômulo e Lázaro. Este último chegou com vínculo de empréstimo, por um ano, do Almería, da Espanha. Mais tarde, em junho o Verdão foi atrás de Giay, Mauricio e Felipe Anderson.

Aníbal Moreno

Quem mais se destacou foi o volante Aníbal Moreno. Ele chegou para ocupar uma posição, até então, carente no elenco, que era a de primeiro volante. Logo conquistou seu espaço como titular e não saiu mais do time. Foi titular na final do Paulista e fez um dos gols que deu o título à equipe palmeirense. Na reta final do ano, acabou oscilando um pouco.

O técnico Abel Ferreira, inclusive, saiu em defesa do atleta, alegando o número de jogos em comparação à sua última temporada. O camisa 5 do Verdão disputou, neste ano, 62 jogos, sendo 52 como titular, marcou quatro gols e deu duas assistências. Em 2023, ele havia disputado apenas 35 partidas.

Bruno Rodrigues

Se por um lado, Aníbal teve uma grande sequência de jogos, que não teve toda essa oportunidade foi o atacante Bruno Rodrigues. O atacante ex-Cruzeiro fez apenas duas partidas nesta temporada, sendo uma delas como titular. Depois disso, acabou sofrendo com uma sequências de lesões no joelho. A primeira foi no joelho direito, que o deixou fora de combate por cerca de quatro meses após uma artroscopia. Enquanto se preparava para voltar aos gramados, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e ficou fora de toda temporada.

Caio Paulista

Caio Paulista não foi unanimidade entre os torcedores e antes de ganhar sequência como titular na lateral-esquerda, teve altos e baixos. O camisa 16 viu a oportunidade de assumir a vaga entre os 11 iniciais depois da lesão do então titular, Piquerez, que sofreu lesão no joelho esquerdo, em junho. Caio venceu a concorrência de Vanderlan e terminou a temporada como titular no time de Abel Ferreira. Ao todo, ele disputou 39 jogos, 23 como titular, e deu três passes para gol.

Agustín Giay

No outro lado da lateral, o Palmeiras ganhou o reforço do jovem argentino Agustin Giay. O ex-San Lorenzo chegou em julho e precisou enfrentar a concorrência dos experientes Marcos Rocha e Mayke. Ele teve uma sequência como titular em um período em que os outros dois estiveram machucados. Apesar de ter tido dificuldades de vencer a briga pela titularidade, terminou o ano começando entre os onze iniciais nos dois últimos jogos. Giay disputou 12 jogos, oito como titular.

Felipe Anderson

A primeira contratação na janela do meio do ano foi do meia-atacante Felipe Anderson. Em abril, três meses antes da abertura da janela de transferências de inverno, o Palmeiras anunciou um pré-acordo com o atleta que estava na Lazio, em anúncio que teve grande repercussão. O atleta chegava ao Verdão com status de "estrela" depois de 11 anos na Europa.

Mas, dentro de campo, o camisa 9, que teve o número escolhido pela torcida, deixou a desejar. Mas, mesmo assim, foi ganhou longa sequência como titular, rapidamente. Acostumado a jogar pela direita, precisou se adaptar em sua chegada e atuar pela esquerda, já que do outro lado tinha Estêvão. Em uma de suas coletivas, o técnico Abel Ferreira chegou a pedir mais ousadia do jogador.

Felipe Anderson disputou 24 jogos pelo Palmeiras, sendo 19 como titular. Além disso, marcou dois gols e deu duas assistências. Em uma fase que o Verdão sofreu com grande problema de eficácia, o atacante não conseguiu fazer a diferença e acumulou chances perdidas. Na última rodada do Brasileirão, acabou indo para o banco de reservas.

Mauricio

E quem assumiu essa oposição foi justamente Mauricio, que foi das contratações do meio do ano com maior destaque, em termos de desempenho. O meia polivalente disputou 22 jogos, 13 deles como titular e foi opção do técnico Abel Ferreira tanto para atuar no meio, como mais avançado no ataque. Em determinado momento chegou a assumir a vaga de Raphael Veiga, que depois assumiu novamente a posição.

Entre agosto e outubro, o camisa 18 teve uma sequência de seis jogos como titular e nesse período, marcou dois gols. Das 22 partidas, 13 foram como titular. Ao todo, ele colocou quatro bolas na rede.

Rômulo

O meio-campista, que foi destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista, foi contratado pelo Palmeiras ainda com o Estadual em andamento. O atleta de 23 anos se juntou ao elenco justamente depois da eliminação do Tigre do Vale na competição, contra o próprio Alviverde. Rômulo, porém, enfrentou primeiro a concorrência de Raphael Veiga e posteriormente a de Mauricio e teve poucas oportunidades. O camisa 20 atuou em apenas 12 partidas, apenas uma delas como titular, e deu uma assistência.

Lázaro

Por fim, Lázaro deixou a desejar e não conseguiu provar ao time que podia permanecer pelo menos até depois da disputa do Mundial de Clubes de 2025, como previa uma cláusula no contrato para extensão do vínculo. Dessa forma, o Alviverde optou pela não renovação, e Lázaro não joga mais pela equipe no próximo ano. O atacante de 22 anos deixou o Palmeiras com 35 jogos, 15 como titular,. Além disso, marcou três gols e deu uma assistência.