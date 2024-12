Artur Jorge irá trocar o Botafogo pelo futebol árabe, diz jornal português

A novela sobre a permanência de Artur Jorge no Botafogo para 2025 ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. De acordo com o jornal Record, de Portugal, o treinador está perto de trocar o Glorioso pelo Al Rayyan, do Catar, nos próximos dias, restando poucos detalhes para a assinatura do contrato entre partes.

"A informação que tenho é que o futuro de Artur Jorge passa pelo Catar, não por Portugal. Diria que está praticamente fechado. Voltar a Portugal nessa altura teria um grande esforço fiscal para Artur Jorge ou para o clube que o contrate. Acho que o futuro dele está longe de Portugal, vai enriquecer, está tudo bem, fazer um pé de meia, para depois ter liberdade de escolher o que quer fazer" afirmou Sérgio Krithinas, diretor-executivo do "Record".

Entretanto, em evento nesta terça ao lado do presidente de Portugal, Artur Jorge revelou que havia recebido sondagens de clubes portugueses, mas que se imaginava no Botafogo.

"O meu futuro é no Botafogo, tenho contrato aqui. O que posso dizer é que continuo como técnico do Botafogo. Chegar hoje e ter esse reconhecimento do meu país é muito importante. Me traz ambição para seguir trabalhando", falou.

Artur Jorge chegou ao Botafogo em abril deste ano, sendo peça fundamental nas conquistas do Glorioso nesta temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.