Com hat-trick de Jesus, Arsenal vence Palace e vai às semis da Copa da Liga

Com três de Gabriel Jesus, o Arsenal venceu o Crystal Palace de virada nesta quarta-feira (18) por 3 a 2, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com isso, os Gunners avançaram às semifinais do torneio.

Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Mateta e Nketiah, pelo Palace, e Gabriel Jesus três vezes, para o Arsenal. Com a vitória, o Arsenal avançou para a próxima fase da Carabao Cup e espera pelo sorteio que vai definir seu adversário.

Como foi o jogo

O Crystal Palace saiu na frente em primeiro tempo de poucas chances criadas para os dois lados. Tanto o Arsenal quanto os adversários não conseguiram desenvolver boas finalizações e atuaram em primeira etapa com pouca emoção. Apesar da maior posse de bola, os Gunners pouco chegaram ao gol da equipe visitante.

Em partida brilhante, Gabriel Jesus virou o jogo e o Arsenal se classificou às semis do torneio. O brasileiro marcou três gols para a equipe da casa e virou a partida. O Crystal Palace ainda diminuiu, mas não o suficiente para empatar o jogo e levar às penalidades.

Gols e destaques

Mateta abriu o placar com 3 minutos! O atacante do Crystal Palace recebeu lançamento do goleiro para disputar com Kiwior, que não conseguiu parar o centroavante. O camisa 14 tocou no contrapé de Raya e fez o primeiro do jogo.

Sterling quase fez golaço de falta. O atacante do Arsenal chutou colocado no ângulo do Crystal Palace, mas o goleiro Henderson conseguiu fazer a defesa.

O ponta do Arsenal perdeu gol incrível. Sterling novamente finalizou a gol, dessa vez cara a cara com Henderson, que fez bela defesa. No rebote, o atacante acertou o travessão.

Gabriel Jesus empatou o jogo! O brasileiro recebeu belo passe de Odegaard para cavar o goleiro Henderson e deixar o confronto 1 a 1, aos 9 minutos da segunda etapa.

Gabriel fez de novo! Para virar o placar, o centroavante recebeu assistência de Bukayo Saka e finalizou forte no canto contrário do Palace, para colocar o Arsenal na frente, aos 28 minutos do segundo tempo.

O terceiro de Gabriel Jesus! Marcando um hat-trick, o brasileiro recebeu novamente passe o norueguês Odegaard e avançou desde o meio-campo para, cara a cara, bater forte e marcar o terceiro do Arsenal, com 38 minutos nos 45 finais.

Nketiah diminuiu pouco depois! O atacante diminuiu de cabeça aos 40 minutos, após cruzamento de Clyne, para deixar a diferença em apenas um gol.

Ficha técnica

Arsenal 3 x 2 Crystal Palace

Competição: Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Local: Emirates Stadium - Londres, Inglaterra

Data e hora: 18 de dezembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Andy Madley

Gols: Mateta, aos 3'/1ºT, Gabriel Jesus, aos 9'/2ºT, Gabriel Jesus, aos 28'/2ºT, Gabriel Jesus, aos 36'/2ºT, Nketiah, aos 40'/2ºT

Amarelos: Kporha, Lewis-Skelly

Arsenal: David Raya; Timber, Kiwior (Gabriel Magalhães), Partey (Saliba) e Tierney (Lewis-Skelly); Nwaneri (Odegaard), Jorginho e Merino; Trossard, Gabriel Jesus e Sterling (Bukayo Saka). Técnico: Mikel Arteta

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guehi; Kporha (Clyne), Lerma, Hughes (Devenny) e Mitchell (Schlupp); Sarr, Eze (Kamada) e Mateta (Nketiah). Técnico: Oliver Glasner