Arrascaeta ganha bênção de ídolos para ser o novo camisa 10 do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Giorgian De Arrascaeta é o novo camisa 10 do Flamengo. Depois da saída de Gabigol, que já tinha perdido o número, o caminho estava aberto para o meia, enfim, assumir o posto mais icônico do clube. A promessa feita na renovação de contrato dele, enfim, se concretizou e os ídolos do clube abençoam.

O que aconteceu

Esse assunto já estava mais encaminhado com a antiga gestão. O caminho natural era que Bap ficasse com essa definição, mas Rodolfo Landim se antecipou e fez o anúncio dias antes do fim do mandato.

Nem Arrascaeta e nem o Flamengo queriam entrar no tema com Gabigol ainda no clube. Mesmo que o atacante tenha perdido a camisa no meio do ano, o meia não queria arrumar esse tipo de problema.

Arrasca já ganhou a bênção de ídolos do clube. Zico preferiu não se intitular o "dono" da camisa 10, mas disse que abençoa. Diego Ribas afirmou que daria o número imediatamente ao uruguaio.

Abençoo todos. Comigo não tem negócio de número, não. Foi uma honra ter vestido a 10 do Flamengo, principalmente porque meu ídolo era o Dida, que era camisa 10. Só por causa disso. Acho que honrei bem esse número e lógico que quem vier será sempre bem-vindo.

Zico

Daria a camisa 10 para ele [Arrascaeta] imediatamente. Inclusive para ele passar as férias já. É um craque e estará em boas mãos. O Arrasca é um cara sensacional, respeita o clube, entende o clube. Jogador super decisivo e profissional, sobram elogios, espero que o momento chegue logo para ele, vai ser bonito vê-lo com a camisa 10.

Diego Ribas

Arrascaeta volta de férias no dia 8 de janeiro. Quando se reapresentar ao Flamengo, começa a vida como camisa 10.

Com contrato até o fim de 2026, o uruguaio já manifestou a vontade de se aposentar no Flamengo. Ele, inclusive, abriria mão do sonho de atuar pelo Peñarol, clube pelo qual torce.