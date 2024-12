Votos de fãs e de capitães garantem Vini Jr. melhor do mundo no The Best

Vinicius Junior foi eleito o melhor do mundo no Prêmio Fifa The Best, superando Rodri em embate parelho. Os votos dos capitães de seleções filiadas e de torcedores foram fundamentais para a vitória do brasileiro, que ganhou por cinco pontos de diferença.

Destrinchando os votos

Vini Jr. recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri ficou em segundo, com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio, com 37.

O somatório foi feito a partir de votos de quatro grupos diferentes: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Os agrupamentos tiveram o mesmo peso na votação, cada um com 25%, e elegeram seus top 3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no combinado final.

Vini Jr. ganhou com folga de Rodri entre os capitães. Ele recebeu 617 pontos deste grupo, diante dos 373 feitos por seu "algoz" na Bola de Ouro.

E de lavada na votação popular. O brasileiro teve pontuação de 1.147.276 entre os fãs, enquanto Rodri ficou com "apenas" 264.835. Bellingham ficou em segundo neste conjunto, com 460.887 pontos.

Já o espanhol levou ligeira vantagem na opinião dos técnicos e dos jornalistas. O jogador do City terminou com 461 pontos na avaliação dos técnicos e com 543 entre os jornalistas. Já a pontuação de Vini foi 438 e 538, respectivamente.

Resultado da votação

Final : Vini (48 pontos), Rodri (43) e Bellingham (37)

: Vini (48 pontos), Rodri (43) e Bellingham (37) Técnicos : Rodri (461), Vini (438) e Bellingham (191)

: Rodri (461), Vini (438) e Bellingham (191) Capitães : Vini (617), Rodri (373) e Bellingham (164)

: Vini (617), Rodri (373) e Bellingham (164) Jornalistas : Rodri (543), Vini (538) e Bellingham (183)

: Rodri (543), Vini (538) e Bellingham (183) Fãs: Vini (1.147.276), Bellingham (460.887) e Rodri (264.835)

A coroação de Vini

O brasileiro superou a concorrência de outros dez astros. Ele era o único representante do Brasil entre os candidatos na principal categoria do evento e recebeu 48 pontos.

Rodri, "algoz" de Vini no Bola de Ouro, ficou em segundo, com Bellingham em terceiro, respectivamente. O espanhol da Rodri somou 43, cinco a menos que o brasileiro, enquanto o inglês registrou 37.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Com o feito de Vini, o Brasil volta a ter o melhor do mundo pela primeira vez depois de 2007. Kaká havia sido o último a receber o reconhecimento individual, há 17 anos.

Ele se torna o sexto brasileiro a ser coroado mundialmente pela Fifa. Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Kaká e Rivaldo já levaram o prêmio anteriormente.

Vini Jr recebeu o prêmio pessoalmente na cerimônia realizada no Qatar. Ele já estava em Doha para a disputa do Intercontinental com o Real Madrid, e discursou no palco.