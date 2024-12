Vini será premiado o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024

Vinicius Júnior será eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024.

O que aconteceu

Vini Jr. será eleito o melhor do mundo no The Best da Fifa, que ocorre às 14h (de Brasília) desta terça-feira (17), em Doha, no Qatar. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pelo UOL.

Vini já foi informado da decisão e estará na cerimônia. Ele treinará com o Real Madrid nesta terça e irá ao evento na sequência. O clube espanhol enfrentará o Pachuca na decisão da Copa Intercontinental na quarta-feira.

Vini foi o último a entrar em campo no treino de reconhecimento de gramado no Estádio Lusail. Ele participou de uma rodada de bobinho com os jogadores mais próximos: Camavinga, os brasileiros, entre outros.

Após perder a Bola de Ouro para Rodri, Vinicius Júnior se juntará a Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká como vencedores da premiação da Fifa.

Vini é o primeiro brasileiro a levar a premiação desde 2007. O craque foi o grande destaque do Real Madrid na última temporada.