Vini melhor do mundo tem gostinho de vingança para brasileiros, diz Milly

O prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best para Vini Jr. tem sabor de vingança para o povo brasileiro, disse Milly Lacombe, no UOL News, nesta terça (17).

A colunista entende que Vini Jr. já deveria ter levado o prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football — o meio-campista espanhol Rodri ficou com a honraria.

É um dia muito importante para o futebol brasileiro, sim. Um dia que teve um gostinho de vingança [...] para muito brasileiro e para muita brasileira porque o Vini já devia ter ganhado esse prêmio de melhor do mundo.

Milly Lacombe

Corinthians montou um time muito bom acidentalmente, diz Milly Lacombe

O Corinthians pode até voltar a ser campeão em 2025 se mantiver seus principais jogadores, disse Milly Lacombe.

Acidentalmente, o Corinthians conseguiu montar um time muito bom, que deu liga, que está jogando muito bem. [...] Se esse time ficar, o Corinthians tem um 2025 com boas chances de até levantar uma taça.

Milly Lacombe

