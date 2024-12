Vini Jr melhor do mundo é justo, mas não me empolga, diz Trajano

Premiado como melhor do mundo no Fifa The Best, Vini Jr não se compara a outros brasileiros que já conquistaram o prêmio, disse José Trajano no Cartão Vermelho, nesta terça (17).

Trajano entende que a premiação é justa, mas disse que ela não empolga como já já aconteceu em edições anteriores, citando Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Merece [Vini Jr o Fifa The Best], é justo por uma série de motivos, com bola no pé, fora de campo, mas não me empolga. Não é que ele não é o melhor do mundo. Não vejo ninguém melhor do que ele. O prêmio é justo, mas quando olho para trás: o Messi, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldo Gaúcho, é difícil evitar a comparação.

José Trajano

Trajano: Corinthians tem condições de brigar com Fla e Palmeiras em 2025

O Corinthians é um dos times mais prontos para brigar por títulos em 2025, disse José Trajano.

Se for o Corinthians do final do ano [...], o Corinthians vai ter condições, sim, trazendo mais um jogador aqui e ali, de brigar com Palmeiras e Flamengo. Com Memphis, Garro, Yuri Alberto fazendo gol.

José Trajano



