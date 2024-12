Vini Jr. é o sexto brasileiro a ganhar o The Best, e país ultrapassa Messi

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). Ele se tornou o sexto brasileiro a conseguir o feito.

Grupo seleto

Vini Jr. se uniu a cinco jogadores que já foram campeões do mundo: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldo e Kaká.

O Brasil, agora, tem nove troféus do The Best. Ronaldo conquistou três vezes, Ronaldinho duas, e Vini Jr., Romário, Rivaldo e Kaká uma vez cada.

O feito de Vini Jr. fez o Brasil ultrapassar Messi. O argentino, sozinho, conquistou oito vezes o prêmio e estava igualado em conquistas com a lista de brasileiros.

Os brasileiros são maioria entre os vencedores do prêmio. Com seis nomes, o país aparece bem à frente de Portugal e Itália, que aparecem logo atrás, com dois representantes cada.

Vini Jr. vence o The Best

Vini Jr. superou a concorrência de Rodri, Messi, Bellingham, Haaland e outros astros. O brasileiro havia ficado em segundo na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

Vini foi eleito em votação que teve quatro "julgadores": capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada grupo representou 25% na votação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Países com mais vencedores do The Best

Brasil: 6 (Ronaldo 3x, Ronaldinho Gaúcho 2x, Vini Jr., Romário, Rivaldo e Kaká)

(Ronaldo 3x, Ronaldinho Gaúcho 2x, Vini Jr., Romário, Rivaldo e Kaká) Itália: 2 (Baggio e Cannavaro)

(Baggio e Cannavaro) Portugal: 2 (Cristiano Ronaldo e Luís Figo)

(Cristiano Ronaldo e Luís Figo) Argentina: 1 (Messi 8x)

(Messi 8x) França: 1 (Zidane 3x)

(Zidane 3x) Polônia: 1 (Lewandowski 2x)

(Lewandowski 2x) Croácia: 1 (Modric)

(Modric) Libéria: 1 (Weah)

(Weah) Holanda: 1 (Van Basten)

(Van Basten) Alemanha: 1 (Lottar Matthäus)

Veja os vencedores de cada prêmio