'Parecia impossível': Assista ao discurso de Vini Jr. como melhor do mundo

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, e fez um discurso lembrando da infância simples até chegar a ser exemplo para tantas pessoas no mundo.

Não sei nem por onde posso começar, porque era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível, mas que podem chegar até aqui.

O atacante do Real Madrid ainda agradeceu o time espanhol e afirmou que tem expectativa de ficar ainda muito tempo jogando lá.

E [quero agradecer] meu time, eles acreditaram que eu poderia fazer a diferença com eles. Quero ficar por muito tempo aqui jogando no Real Madrid.

Vini é o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido.

Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best. Marta recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela Fifa este ano.

O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o prêmio Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

E o menino Guilherme Gandra Moura, de dez anos, foi eleito o Torcedor do Ano. Mais conhecido como Gui, o torcedor mirim do Vasco sofre de epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento, e foi reconhecido por sua história de força e inspiração.

Os prêmios The Best da Fifa são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas.