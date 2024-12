Ventilado fora do São Paulo, Luciano só deve sair por proposta do exterior

Luciano tem tido seu nome ventilado em outros clubes do Brasil e do exterior neste final de ano. O camisa 10 do São Paulo não garantiu sua permanência no clube para 2025 após a derrota para o Juventude no último jogo de sua equipe no Morumbis em 2024, mas o presidente Julio Casares garantiu que não irá se desfazer do jogador facilmente.

Luciano só deve deixar o São Paulo em caso de uma proposta irrecusável do exterior. O atleta chegou a ser especulado no Cruzeiro e no Santos, além de clubes do Oriente Médio, mas, pelo menos por enquanto, nenhuma das conversas avançaram a ponto de o Tricolor receber uma proposta oficial.

"O Luciano é um atleta do São Paulo. Se não me engano, ele marcou 18 gols na temporada e três assistências. É um grande jogador e claro que temos a obrigação de analisar uma proposta que possamos receber. Mas, o Luciano, pelo quadro que está aí, continua no São Paulo", comentou o presidente do clube, Julio Casares.

A manutenção de Luciano é importante para o São Paulo. O jogador foi o artilheiro da equipe em 2024, com 18 gols, balançando as redes muitas vezes em duelos decisivos, de mata-mata, ou em clássicos.

Por outro lado, o camisa 10 tem um salário considerado alto. Em 2025, o São Paulo terá de se adequar a uma nova realidade, obedecendo um teto orçamentário de R$ 350 milhões imposto pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado pelo Tricolor. Por isso, adequações na folha salarial do elenco profissional terão de ser feitas e, com isso, algumas saídas de atletas acontecerão.

"O Luciano sairá se quiser ou se tiver uma proposta extremamente importante, prioritariamente para fora do País. Embora tenhamos que ouvir e receber a proposta, o Luciano está fora de cogitação para sair", completou Casares.