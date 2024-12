Thiago Maia ganha o prêmio Fair Play da Fifa

O brasileiro Thiago Maia, do Internacional, conquistou o prêmio Fair Play no The Best da Fifa, nesta terça-feira. O atleta levou o troféu como um reconhecimento por toda a sua ajuda nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

"Eu não me sinto um herói. Meus pais sempre me ensinaram a amar o próximo, independente do que esteja acontecendo. Acordei um dia e pensei 'Não posso ficar em casa, as pessoas precisam de mim'. Após a enchente, eu quis parar de jogar futebol, psicologicamente fiquei muito afetado, mas faria tudo de novo", disse o jogador, em vídeo gravado após a entrega do prêmio.

Thiago Maia se destacou nas redes sociais com vídeos dele salvando pessoas e animais ilhados nas enchentes. O jogador compartilhou imagens dos resgates e doações que ajudaram milhares de moradores.

Contratado em março após deixar o Flamengo, o jogador foi importante para a recuperação do Colorado na Série A, que terminou a competição em quinto lugar, com 65 pontos.