The Best x Bola de Ouro: qual o prêmio mais conceituado? Colunistas opinam

A coroação de Vini Jr. no The Best fez com que o prêmio da Fifa divergisse pela 17ª vez da Bola de Ouro, já que o brasileiro ficou atrás de Rodri na premiação da France Football.

Diante disso, o UOL questionou colunistas da casa sobre qual dos dois prêmios, que elegem o melhor do mundo na temporada, tem mais prestígio nos dias atuais.

The Best x Bola de Ouro

A Bola de Ouro é bem mais conceituada, mas reflete a opinião de uma centena de pessoas muito parecidas: gente que consome muito futebol e assiste todos os jogos possíveis. O The Best é mais "gente como a gente" e expõe a opinião do torcedor comum. Por isso, acaba sendo mais um prêmio de popularidade do que de crítica. Rafael Reis

Não que o prêmio da Fifa seja perfeito, mas a Bola de Ouro perdeu toda a credibilidade que tinha ao permitir a tremenda sacanagem que foi a coroação do comum Rodri como "melhor do mundo". Terá, daqui para frente, que repensar seu sistema de votação, que permite este tipo de injustiça. Milton Neves

Tradicionalmente, o prêmio Bola de Ouro tem mais prestígio do que o The Best. A história mostra isso. Dá para entender quem prefira os critérios de um ou de outro. O que não dá é para ser maleável na hora de falar qual é mais importante de acordo com o resultado. Não dá para falar que esse é o prêmio mais importante agora e mudar se o resultado do ano que vem não for conveniente. Danilo Lavieri

A Bola de Ouro tem maior prestígio histórico e apoio da Uefa. O The Best tem um colégio eleitoral mais abrangente (jogadores, treinadores, jornalistas e torcedores versus só jornalistas) e o selo Fifa. Na prática, tanto faz. Ambos Rodri e Vini Jr. podem se dizer

melhores do mundo, independentemente do que pense quem discorda de sua eleição. Alicia Klein

Temos uma pergunta aqui capciosa. Porque o país ficou escandalizado com o fato de Vini Jr. não ter sido eleito o melhor do mundo pela Bola de Ouro. Então a resposta fácil é: "O The Best é muito mais conceituado, é claro!". Bem, a Bola de Ouro sempre foi mais importante e, para mim, mais conceituada justamente por ter um colégio eleitoral mais restrito. Como a Bola abriu demais o leque, acho que a vantagem dela se perdeu. E o The Best é hoje um prêmio tão conceituado quanto. Acho que a Bola de Ouro perdeu pontos por não ter premiado ninguém em 2020 e agora, com esse prêmio fora de tempo a Rodri. No meu ponto de vista, ninguém se destacou de forma arrebatadora na temporada 23/24. Que os prêmios tenham ido a jogadores diferentes é algo sintomático. E que até explicará melhor a história, quando olharmos para ela lá do futuro. Julio Gomes

Quais as diferenças entre os prêmios

Troféus do The Best e da Bola de Ouro Imagem: Montagem UOL

O The Best, da Fifa, foi criado em 1991 e elege o melhor jogador da temporada. Já a Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, foi lançada em 1956 e ganhou apoio da Uefa para esta edição.

As duas principais premiações do futebol chegaram a se unificar por seis anos, entre 2010 e 2015. No entanto, voltaram ao modelo anterior com premiações distintas a partir de 2016.

Ambas possuem esquemas de votação diferentes.

O que muda nas votações?

A votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.

Cada votante escolhe um top 3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. Vence quem tiver mais pontos. Em caso de empate, vencerá quem for colocado mais vezes em primeiro somando votos de capitães, técnicos e jornalistas. Se persistir a igualdade, quem estiver mais vezes em segundo receberá o prêmio.

A Bola de Ouro, por sua vez, conta com a votação somente de jornalistas. A lista de votantes é composta por um representante de cada um dos 100 melhores países do ranking da Fifa

Os jornalistas selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor. Quem tiver mais pontos, vence. Em caso de empate, fica com o prêmio quem aparecer mais vezes em primeiro. Em nova igualdade, leva o troféu quem ficar em segundo mais vezes e assim por diante.

O período a ser avaliado é parecido. O The Best leva em consideração as atuações entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. A Bola de Ouro considera toda a temporada europeia, que acontece praticamente no mesmo intervalo de tempo da outra premiação.