The Best: em quem brasileiros e estrelas votaram para melhor jogador

A Fifa divulgou a lista dos votos que elegeram Vini Jr. como melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17).

Quem votou em quem?

A eleição foi decidida com votos de quatro "grupos": capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e torcedores. Cada agrupamento teve peso de 25% no resultado.

Seis brasileiros votaram e todos colocaram Vini Jr em primeiro: os técnicos Dorival Júnior (seleção brasileira), Sylvinho (seleção da Albânia), Juliano Antonio (seleção de Vanuatu) e Vinícius Eutropio (seleção de Brunei), o lateral-direito Danilo (capitão do Brasil) e o jornalista Carlos Eduardo Mansur, da Globo.

Vini Jr também foi a preferência de astros do futebol sul-americano e entre jogadores africanos. Messi, no entanto, preferiu Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo não votou. O capitão da seleção portuguesa para a eleição foi Bernardo Silva — ele escolheu Rodri, companheiro de time no Manchester City.

Veja votos brasileiros e de estrelas

Dorival Júnior : Vini Jr | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr | Bellingham | Lamine Yamal Danilo : Vini Jr | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr | | Lamine Carlos Eduardo Mansur : Vini Jr | Bellingham | Rodri

: Vini Jr | Bellingham | Rodri Sylvinho : Vini Jr | Rodri | Bellingham

: Vini Jr | Rodri | Bellingham Juliano Antonio : Vini Jr | Kroos | Lamine Yamal

: Vini Jr | Kroos | Lamine Yamal Vinícius Eutropio : Vini Jr | Valverde | Lamine Yamal

: Vini Jr | Valverde | Lamine Yamal Lionel Messi : Lamine Yamal | Mbappé | Vini Jr

: Lamine Yamal | Mbappé | Vini Jr Salah : Vini Jr | Rodri | Carvajal

: Vini Jr | Rodri | Carvajal Lewandowski : Rodri | Lamine Yamal | Carvajal

: Rodri | Lamine Yamal | Carvajal Kane : Rodri | Bellingham | Vini Jr

: Rodri | Bellingham | Vini Jr James Rodríguez : Vini Jr | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr | Carvajal | Bellingham Alaba : Vini Jr | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr | Carvajal | Bellingham Vidal : Messi | Carvajal | Lamine Yamal

: Messi | Carvajal | Lamine Yamal Modric : Vini Jr | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr | Bellingham | Carvajal Enner Valencia : Vini Jr | Kroos | Rodri

: Vini Jr | Kroos | Rodri Kimmich : Rodri | Kroos | Wirtz

: Rodri | Kroos | Wirtz Van Dijk : Vini Jr | Haaland | Rodri

: Vini Jr | Haaland | Rodri Gustavo Gómez : Vini Jr | Rodri | Haaland

: Vini Jr | Rodri | Haaland Guerrero : Vini Jr | Messi | Valverde

: Vini Jr | Messi | Valverde Son : Rodri | Vini Jr | Carvajal

: Rodri | Vini Jr | Carvajal Bernardo Silva: Rodri | Vini Jr | Haaland

Destrinchando os votos

Vini Jr. recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri ficou em segundo, com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio, com 37.

Vini Jr. ganhou com folga de Rodri entre os capitães. Ele recebeu 617 pontos deste grupo, diante dos 373 feitos por seu "algoz" na Bola de Ouro.

E de lavada na votação popular. O brasileiro teve pontuação de 1.147.276 entre os fãs, enquanto Rodri ficou com "apenas" 264.835. Bellingham ficou em segundo neste conjunto, com 460.887 pontos.

Já o espanhol levou ligeira vantagem na opinião dos técnicos e dos jornalistas. O jogador do City terminou com 461 pontos na avaliação dos técnicos e com 543 entre os jornalistas. Já a pontuação de Vini foi 438 e 538, respectivamente.

Resultado da votação