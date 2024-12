The Best x Bola de Ouro: quais são as diferenças nas votações dos prêmios

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo na votação do prêmio The Best, organizado pela Fifa, nesta terça-feira (17). O critério de votação da premiação é diferente ao adotado pela revista France Football na Bola de Ouro.

O que muda?

A votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.

Cada votante escolhe um top-3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. Vence quem tiver mais pontos. Em caso de empate, vencerá quem for colocado mais vezes em primeiro somando votos de capitães, técnicos e jornalistas. Se persistir a igualdade, quem estiver mais vezes em segundo receberá o prêmio.

A Bola de Ouro conta com a votação somente de jornalistas. A lista de votantes é composta por um representante de cada um dos 100 melhores países do ranking da Fifa

Os jornalistas selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor. Quem tiver mais pontos, vence. Em caso de empate, fica com o prêmio quem aparecer mais vezes em primeiro. Em nova igualdade, leva o troféu quem ficar em segundo mais vezes e assim por diante.

O período a ser avaliado é parecido. O The Best leva em consideração as atuações entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. A Bola de Ouro considera toda a temporada europeia, que acontece praticamente no mesmo intervalo de tempo da outra premiação.

Vini Jr. é eleito melhor do mundo no The Best

Vini Jr. superou a concorrência de Rodri, Messi, Bellingham, Haaland e outros astros. O brasileiro havia ficado em segundo na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

O atacante do Real Madrid se tornou o sexto brasileiro a vencer o The Best. Ele se juntou a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Romário e Rivaldo.

O brasileiro venceu em votação apertada. Ele somou 48 pontos e viu Rodri ficar logo atrás, com 43. Bellingham, com 37, fechou o top-3 do The Best.

Veja os vencedores de cada prêmio