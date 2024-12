Ronaldo presidente da CBF teria força para contratar Ancelotti, diz Arnaldo

Ronaldo presidente da CBF traria mais força e credibilidade ao futebol brasileiro, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (17).

Para o colunista, Ronaldo conseguiria contratar o técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira — sonho frustrado do atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Por exemplo, a primeira atitude do Ednaldo quando se tornou presidente da CBF foi querer contratar o Ancelotti para ser técnico da seleção. O Ronaldo conseguiria contratar o Ancelotti.

Eu acho que pode ser um avanço. Tem essa esperança do cara do meio do futebol, embora não seja uma garantia. O Beckenbauer talvez seja o melhor exemplo.

Eu acho que daria uma oxigenada e seria uma tentativa válida. Não me empolgo, mas seria uma novidade internacionalmente, sem dúvida alguma, faria uma repercussão muito maior.

Arnaldo Ribeiro

Além de afiançar maior respaldo internacional à CBF, Ronaldo também teria maior capacidade de diálogo com as federações estaduais, na avaliação de Arnaldo.

Uma outra situação: o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Ah, não vai ter Campeonato Brasileiro durante a Copa América. O Ronaldo também teria força o suficiente para negociar com as federações, com a Conmebol.

São pequenos exemplos de coisas que o Ednaldo não conseguiu fazer no comando do futebol brasileiro por falta de lastro.

Arnaldo Ribeiro

Bicampeão mundial pela seleção em 1994 e 2002, Ronaldo anunciou sua candidatura à presidente da CBF.

Ele já planeja uma viagem pelo Brasil para visitar as federações estaduais, entender melhor a realidade do futebol nacional e conversar com os dirigentes que têm o maior peso nos votos na eleição da CBF.

