De olho na CBF, Ronaldo é alvo na Espanha e deixou Cruzeiro 'queimado'

Ronaldo Fenômeno disse que vai se candidatar para concorrer à presidência da CBF. Agora "cartola", o ex-jogador quer alçar voos maiores após ter experiências de altos e baixos como dono de SAF no Brasil e no exterior

Turbulências na Espanha

A primeira empreitada de Ronaldo como dirigente foi na Espanha e em 2018, com o Real Valladolid. O brasileiro virou acionista majoritário do clube espanhol. Ele adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na cotação da época) e atualmente já aumentou a fatia para 82%.

Ronaldo "acertou a casa" financeiramente, mas o clube vive uma gangorra no âmbito esportivo. O Valladolid conseguiu o acesso para a La Liga duas vezes, mas também já foi rebaixado em duas ocasiões, não tendo se firmado na elite espanhola.

A relação da torcida com o dirigente é turbulenta, e protestos são frequentes. As vozes nas arquibancadas foram ficando mais impacientes, cobrando cada vez mais por investimentos significativos no elenco. O valor médio gasto por ele em transferências é de apenas 6,8 milhões de euros (R$ 42 milhões) por temporada.

Toda a situação fez com que ele colocasse o clube espanhol à venda, mas acabou voltando atrás. Ronaldo não recebeu nenhuma oferta considerada vantajosa e desistiu de fazer negócio, pelo menos por enquanto.

De salvador a queimado no Cruzeiro

Ronaldo virou dono da SAF do Cruzeiro, clube que o projetou para o futebol mundial, em dezembro de 2021. Na época, ele desembolsou R$ 400 milhões para comprar 90% das ações do time mineiro.

O ex-jogador foi responsável por reerguer a Raposa, que estava há duas temporadas na Série B. O tetracampeão brasileiro havia caído em 2019 e não conseguia retornar à elite nacional.

O Cruzeiro voltou à Série A já no primeiro ano da gestão Ronaldo. Porém, o time não deslanchou na primeira divisão depois de ter sido campeão da segunda. Ficou sem conquistas expressivas e viu o maior rival criar uma hegemonia estadual. Com isso, a pressão no ídolo por resultados aumentou.

Torcedores do Cruzeiro queimam bandeirão de Ronaldo após empate na Sul-Americana Imagem: Reprodução/x/@baudocectt

O executivo enfrentou o ápice da revolta da torcida quando teve um bandeirão com sua imagem queimado —e que havia sido lançado com o retorno do clube à elite do Brasileirão. O episódio ocorreu em maio deste ano e foi simbólico para o que estava por vir.

Pouco depois, no mesmo mês, Ronaldo acertou a venda da SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço. Ele anunciou sua saída com sentimento de dever cumprido, mas ressaltou que foi uma "irresponsabilidade" ter entrado no negócio.