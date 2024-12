RMP critica sócio na base do São Paulo: 'Raposa no galinheiro'

Fazer uma parceria da base do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis é como colocar uma raposa no galinheiro, alertou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (17).

Eles estão botando a raposa dentro do galinheiro. E a galinha está lá, entendeu? Ele vai comer galinhas comuns e também a galinha de ovos de ouro.

E o argumento de que ele tem galinheiros também na Inglaterra, em Portugal, na Grécia é fútil. O que esse empresário quer? Você acha que esse empresário vai estar preocupado em revelar jogador para ser campeão no São Paulo?

Não, esse empresário vai estar preocupado em revelar jogador para vender pro exterior, por lucro. Não tem bonzinho nessa história.

Renato Maurício Prado

RMP questionou o currículo de Marinakis, que também tem interesse na SAF do Vasco, além de ser dono do Olympiacos, da Grécia, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do Rio Ave, em Portugal.

Esse grego tem um currículo horroroso. Já foi preso, é uma coisa... Tanto que no Vasco já surgiu o apelido: é Euricus Mirandópolis.

Gente, vamos ter agora um Euricus Mirandópolis no São Paulo?

Acho louco você vender a sua base. Vender a base significa vender a galinha de ovos de ouro. E é exatamente o que ele [Casares] está querendo fazer -- ele quer entregar o galinheiro a uma raposa internacional.

Renato Maurício Prado

Ontem, o presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre o projeto. Após a entrevista, a oposição tricolor se mexeu e cobra uma reunião para Casares detalhar internamente a ideia.

