Praia Clube perde do Conegliano, de Gabi, na estreia do Mundial

Como aconteceu com o Gerdeu Minas, o Praia Clube estreou com derrota na disputa do Campeonato Mundial de Clubes de vôlei feminino, disputado na China. O time de Uberlândia acabou superado na madrugada desta terça-feira pelo Conegliano, da Itália.

Em quadra, as italianas ? que contam com a brasileira Gabi em seu elenco ? mostraram grande superioridade. O time europeu venceu por 3 sets a 0, parciais de 25-20, 25-15 e 25-15.

Sofya Kuznetsova foi o grande nome ofensivo do triunfo do Conegliano. A jogadora terminou a partida com 14 pontos.

O Praia Clube buscará a reabilitação no Mundial de Clubes na quarta-feira. O adversário será o Red Rockets, do Japão, a partir das 4 horas (de Brasília). A outra equipe do grupo é o Ninh Binh, do Vietnã. Os dois melhores da chave avançam às semifinais.