Ponte Preta finaliza instalação de novos refletores no Moisés Lucarelli

Em reestruturação no futebol após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão, a Ponte Preta também apresenta uma novidade em seu estádio. O time de Campinas anunciou a instalação de novos refletores no Moisés Lucarelli.

Nesta segunda-feira, o clube promoveu um teste noturno para avaliar a potência da iluminação. O clube espera trazer uma nova experiência aos torcedores.

"O Majestoso terá capacidade luminotécnica de 1.600 LUX, que irão criar experiências vibrantes aos torcedores do clube, que poderão desfrutar da mesma tecnologia presente nos melhores estádios do mundo", destacou o comunicado da Macaca.

A Ponte Preta ainda destaca que os novos refletores vão proporcionar uma "importante redução no consumo de energia elétrica".