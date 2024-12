Paysandu garante permanência de goleiro titular até 2028

Nesta terça-feira, o Paysandu garantiu a permanência em defintivo de seu goleiro titular, Matheus Nogueira, até 2028. O jogador estava emprestado pelo Portimonense, de Portugal, desde julho de 2023.

Peça fundamental no acesso do Papão para a Série B, o atleta rapidamente conseguiu a titularidade na meta. Nesta temporada, Matheus disputou 33 jogos pelo clube, tendo sofrido 26 gols e ficado 14 partidas sem ser vazado. O goleiro conquistou o Campeonato Paraense e a Copa Verde com a equipe.

MATHEUS NOGUEIRA É DO PAPÃO ATÉ 2028! ??? Goleiro do acesso bicolor, campeão paraense e da Copa Verde, Matheus Nogueira vai defender a meta do Paysandu Sport Club até 2028! O paredão é nosso! ? Mais informações no site oficial.#MaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/Ivk6uEzS5U ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 18, 2024

"Muito feliz e motivado em continuar defendendo as cores do Papão, clube que criei um carinho muito grande. Cheguei com muita sede de vencer, e dentro desse um ano e meio fomos muito felizes, com dois títulos, um acesso e a manutenção", afirmou o goleiro.

O Paysandu terminou a Série B de 2024 em 13º lugar e disputará a competição novamente em 2025. No torneio, Matheus esteve presente em 19 jogos, foi vazado 18 vezes e ficou seis jogos sem sofrer gols. Aos 27 anos, o goleiro visa mais conquistas com o clube paraense.

"Agora é arregaçar as mangas e continuar trabalhando para colocar o Paysandu no mais alto patamar do futebol brasileiro, objetivo pelo qual vamos lutar e fazer de tudo para conquistar, sempre contando com o apoio da nossa fiel e apaixonada torcida", finalizou.