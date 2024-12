Parabenizado por Neymar, Vini Jr. desabafa após prêmio: "Tentam me diminuir"

O brasileiro Vinicius Júnior foi eleito nesta terça-feira pelo The Best, da Fifa, o melhor jogador do mundo em 2024. Após a premiação, o atacante do Real Madrid publicou um texto em seu perfil no Instagram celebrando a conquista e desabafando contra o sistema.

O atleta de 24 anos ainda disse que sua hora chegou e que lutou muito para conquistar o título de melhor jogador do mundo. Além disso, ele afirmou que venceu o prêmio com apoio de sua família, Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira.

Quem também celebrou a conquista de Vinicius Júnior foi Neymar. Em seu perfil no Instagram, o craque do Al-Hilal afirmou que o prêmio foi "merecido demais" e que está feliz pelo brasileiro: "Boa, molequinho! Merecido demais... Muito feliz por você. Continue voando", escreveu o astro do Brasil.

Vinicius Júnior era o favorito para vencer o prêmio da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, no fim de outubro. Entretanto, uma reviravolta aconteceu e o volante espanhol Rodri levou o troféu.

Foto: Reprodução / Instagram

Veja o texto completo de Vinicius Júnior

Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu.... chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer... sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso.

Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido.

Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Selecão Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos... as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira...